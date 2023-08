Чешки архитект спасил рушаща се историческа пивоварна край Прага (Снимки)

Детската мечта на чешкия архитект Павел Проуза се превръща в реалност: човекът, който винаги е искал да връща към живот руини, напълно реставрира историческа пивоварна край Прага, заплашена от пълно разрушаване, предаде АФП.

Следващия месец във Венеция той ще получи престижната Награда за европейско наследство за това, че е спасил тази сграда, за която се смята, че датира от 16-и век.

През 2007 г. 46-годишният архитект и съпругата му се натъкват на разрушената пивоварна в село Лобец, разположено северно от Прага, с население от 163 жители. Те купуват сградата.

"Съвсем не беше приятна или удобна", разказва Проуза пред АФП. "Цареше атмосфера на разруха и разпад”.

Спомената за пръв път през 1586 г., пивоварната произвежда повече от 10 000 хектолитра бира годишно по време на разцвета си в началото на 20-и век. През 1943 г. обаче е затворена, а след това е и национализирана от комунистите. Next month, Czech architect Pavel Prouza will receive a European heritage award in Venice for having renovated a sprawling derelict brewery on the brink of total destruction. The Renaissance-era site in Lobec, north of Prague, is now producing beer again.https://t.co/shtV03tV7p pic.twitter.com/WsqVlcN59q — AFP News Agency (@AFP) August 19, 2023

След падането на режима през 1989 г., пивоварната, която вече е в руини, няколко пъти сменя собствениците си, които използват останало от нея за строителни материали.

Незаконно обитавали я хора пък разбиват дъските на пода и превръщат част от помещенията в тоалетни. "Оцелели бяха само два резервоара за вода, тъй като са твърде големи, за да бъдат изнесени", казва Павел Проуза.

През 2014 г. съпрузите рискуват, като продават апартамента си в Прага и се преместват в Лобец, пише БТА.

Година по-късно отварят бирария и ресторант.

"Началото беше най-трудно, защото беше очевидно, че задачата е твърде голяма и че няма да успеем да спасим този огромен паметник", обяснява архитектът Проуза.

И все пак "пивоварната печели пари вече осем години", казва той. "Тази година нямахме нужда от никакви субсидии".

Пивоварната, която произвежда почти 1000 хектолитра бира годишно, има добри шансове да просперира в страна, където годишното потребление на тази напитка е най-голямото в света - 139 литра на глава от населението, и в която от 1989 г. насам са се появили около 500 нови малки пивоварни.

Тя става популярна сред велосипедистите, а също и като място за провеждане на концерти и изложби. Освен това се предлагат и обиколки с екскурзовод, който е самият Проуза.

Пивоварната в Лобец е един от 30-те проекта, които тази година получават Наградата за европейско наследство Europa Nostra.

Организаторите посочват тази "смела" идея като "пример за успешно управление на проекти с ограничени финансови ресурси".

"Възраждането на пивоварната вдъхна нов живот на селото... (което) процъфтява в социално отношение", допълват те.

Зузана Павликова Симонкова, кметица на Лобец, казва, че пивоварната е накарала някои съседи да ремонтират някогашните си порутени къщи.

"Това винаги е определена мотивация и трябва да се възхищаваме на това, което са постигнали Проуза", каза тя пред АФП.

Архитектът, който описва себе си като "директор, гид, градинар, пазач и чистач" на пивоварната, признава, че понякога му се е искало да се откаже от проекта.

Днес той и съпругата му са се насочили към историческа вила, която ще реставрират.

“За това сме учили и трябва да правим: да спасяваме стари къщи, а не да се пазарим с готвача, да вдигаме чинии от масите и да сервираме бира”, казва Павел Проуза. “Мисля, че можем да се справим”.