Скъса се кабел на лифт в Пакистан, 6 деца увиснаха във въздуха (Видео)

Спешна спасителна операция за шест деца и двама възрастни се провежда в Пакистан. Те са пътували със седалков лифт на 270 метра височина над планински район в северозападната част на страната, когато един от кабелите се е скъсал и всички са останали блокирани във въздуха.

Инцидентът е станал в 9 часа тази сутрин местно време, докато децата пътували с лифта за училище, посочват от Пакистанския национален орган за управление на бедствията, цитирани от Си Ен Ен.

Седалковият лифт свързва две общности в региона и се движи по два кабела, единият от които се е скъсал.

Хеликоптери са изпратени в района, за да освободят и превозят децата и възрастните. Учениците са на възраст между 10 и 15 години. Според присъстващи на инцидента някои от тях са започнали да повръщат. Предоставени са им лекарства за стомах, пише bTV.

Служебният министър-председател на Пакистан е наредил незабавно изваждане от употреба на всички лифтове, които не отговарят на изискванията за безопасност