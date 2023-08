Ютюбърка била намушкана повече от 30 пъти с нож от съпруга си в Истанбул

Нови и сякаш все по-потресаващи убийства на жени разтърсиха Турция през последните дни на фона на разминаващи се данни за броя на жертвите в статистиките на официалните власти и неправителствените организации.

В Истанбул ютюбърката Мерве Везироглу Йълдъръм е била намушкана с нож на над 30 места от съпруга си след спор вкъщи. В разгара на караницата мъжът взел нож за плодове, с който нанесъл 32 порезни рани на съпругата си. Жената, архитект по образование, е била настанена в болница, където лекарите са успели да я върнат към живота. Вярна на привързаността си към социалните мрежи, няколко дни по-късно тя качи снимка на ръката си с множество хирургически шевове. View this post on Instagram A post shared by Merve Veziroğlu (@merveveziroglu)

"Вашите молитви и любов достигнаха до мен. Много ви благодаря. По чудо оцелях, ще ми трябва време, за да бъда като преди", написа жената и изказа благодарност на лекарите, които са я спасили. "Има много неща, които искам да ви разкажа, нека малко се възстановя", допълва тя в поста.

Мерве Везироглу има 118 хиляди последователи в Ютюб и 18 хиляди в Инстаграм.

Поредното име в черната статистика е това на 26-годишна туркиня от Анталия, която не успя да се скрие от съпруга си, с когото е била в развод, докато той я е преследвал с нож. Сюмеййе Явлак беше убита от 32-годишния Мехмет Явлак, баща на единственото ѝ дете. Мъжът дошъл в супермаркета, където жената работела, и започнал да я гони с нож. Тя потърсила спасение в склада, но съпругът ѝ разбил вратата и я наръгал многократно в областта на сърцето, след което избягал.

Подобни случаи не са нещо необичайно по страниците на турските вестници. Само през последните няколко дни разтърсващи разкази за убийства дойдоха и от други места в страната.

В град Нигде, Централен Анадол, 43-годишната майка на 5 деца Нукет Гезерекая беше застреляна вчера от съпруга си с пистолет по време на семеен спор. Няколко дни по-рано мъж на 26 години уби 23-годишна жена в Текирдаг, като я удуши с електрически кабел едва на третата им среща. Двамата се запознали преди месец и половина. По собствените му показания поводът за убийството е бил, че жената му признала, че не го обича и казала, че иска да се разделят.

Експерти смятат, че сексистките социални норми в страната са сред водещите фактори за ширещото се явление. В едно доминирано от мъже общество е широко разпространена идеята, че жените са по-нисши от мъжете и че мъжете имат право да се месят в живота на жените, писа наскоро изданието "Акдениз телграф".

Патриархалната семейна структура, която не се основава на равенството между партньорите, също увеличава риска. За убийствата на жени допринасят и социално-икономическите фактори - така например жените с ниско образование има по-голяма вероятност да станат жертва и убийствата са по-често срещани в региони с високи нива на безработица, посочва още "Акдениз телграф".

Същевременно обаче Турският статистически институт (TюркСтат) и неправителствената организация "Ще спрем убийствата на жени" представят различни данни за броя на убитите, съобщи в. "Джумхурийет".

Според официалната статистика през 2022 г. са били убити 137 жени, докато платформата за защита на правата на жените убитите туркини са 334. Тюркстат съобщи за 184 жертви през 2021 г. и за 167 през 2020 г. В същото време "Ще спрем убийствата на жени" твърди, че през 2021 г. са били убити 280 жени, а през 2020 г. - 300.

Адвокатката Шенал Саръхан, ръководителка на платформата, обясни разминаването пред опозиционното издание "Джумхурийет" с "практиките на ТюркСтат".

"За съжаление, както и в общите си практики, Турският статистически институт не действа достатъчно открито", каза тя.

С мнението ѝ е съгласна и адвокатката Шукран Ероглу, която също смята, че данните на ТюркСтат са нереални.

"Както знаете, и данните за инфлацията не отразяват реалността. Данните на ТюркСтат не отразяват истината. Освен това тези числа (данните на статистическия институт за убийствата, бел.ред.) са бройките, които са отразени в съда и предадени като съдебни дела", обясни тя пред вестника.

Скоро обаче е възможно платформата "Ще спрем убийствата на жени" да спре да проследява този социален феномен. Следващия месец пред съд в Истанбул ще продължи делото за закриването ѝ, заведено заради "дейности, противоречащи на закона и морала". Новото заседание е насрочено на 13 септември, съобщи електронното издание "Дувар".

Поддръжници на платформата, една от основните и най-активни асоциации за защита на правата на жените в Турция, основана през 2010 г., смятат, че делото е част от политически процес.

Съдебният процес срещу групата бе провокиран от жалби на лица, които обвиняват членовете на асоциацията в "разрушаване на семейството под претекст, че защитават правата на жените" и дори в "обида към президента" за това, че са публикували доклади за убийствата на жени или са отправяли призиви към политиците да предприемат действия срещу безнаказаността на извършителите на насилие, основано на пола.