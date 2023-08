ТАСС: Самолет се разби в Тверска област в Русия, Пригожин е бил сред пътниците (На живо)

Той е бил собственост на шефа на Вагнер, негови приближени твърдят, че е бил свален

Федералната агенция за въздушен транспорт започна разследване на катастрофата на самолет Embraer, станала в Тверска област в сряда, сред пътниците е бил Евгений Пригожин, пише ТАСС.

"Започнало е разследване на катастрофата на самолет Embraer, която се случи тази вечер в Тверска област. Според списъка на пътниците сред тях фигурира името Евгений Пригожин", заявиха от агенцията.

BREAKING:



Russia just shot down a private jet belonging to Prigozhin over the Tver region.



Has Putin killed the leader of the Wagner Group? pic.twitter.com/whDlhgmYAu — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023

Според Би Би Си Шефът на "Вагнер" е загинал по време на катастрофата заедно с още девет души. По-рано Телеграм каналът "Сива зона", свързан с "Вагнер", съобщи, че самолетът е бил свален от противовъздушната отбрана в Тверска област, северно от Москва.

Според източници това е частният самолет на самия Пригожин. Самолиетът Еbraer 600 е с бордови номер RA-02795.

От "Сива зона" твърдят, че местните жители са чули два удара преди катастрофата и са видели две следи от пара.

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.



No survivors.



Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.



“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek — Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023

Информационна агенция ТАСС съобщи, че самолетът се е запалил при удара в земята, и добави, че вече са открити четири тела.

Самолетът се е намирал във въздуха по-малко от половин час, уточнява агенцията.

Според Министерството на извънредните ситуации на Русия самолетът, на който е бил Пригожин, е летял от Москва за Петербург. На борда имало 10 пътници и трима души екипаж.

През юни тази година Пригожин обяви "поход за справедливост" на своите бойци срещу военното ръководство, което според него се състои от страхливци, които подкопават военните усилия на Русия в Украйна. Пригожин обвини генералния щаб, че лишава "Вагнер" от боеприпаси и умножи видеата, в които обижда руските командири. Бунтовниците тръгнаха към Москва, стигнаха до Ростов на Дон и обърнаха посоката, след като Пригожин говори с президента на Беларус Александър Лукашенко.

Като част от сделката между Путин и Пригожин, договорена с посредничеството на Лукашенко и представена от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков наказателните обвинения срещу бунтовниците трябваше да бъдат свалени в замяна на връщането им в базите им, а Пригожин трябваше да се премести в Беларус.