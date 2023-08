Вижте как пада самолетът на Пригожин (Видео)

Очевдици споделиха видео как пада самолетът на шефа на "Вагнер" Евгений Пригожин. Преди минути Федералната агенция за въздушен транспорт започна разследване на катастрофата на частния самолет на Евгений Пригожин.

Според Би Би Си Шефът на "Вагнер" е загинал по време на катастрофата заедно с още девет души. По-рано Телеграм каналът "Сива зона", свързан с "Вагнер", съобщи, че самолетът е бил свален от противовъздушната отбрана в Тверска област, северно от Москва.

UPDATE: There are reports that the head of Wagner Group, Yevgeny Prigozhin was on the business plane that crashed today in Russia.



10 people are reportedly dead. It belonged to Prigozhin and Russian media is reporting that he was on the plane.



Wagner sources claim that… pic.twitter.com/RJZWhn1mcF — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 23, 2023

Информационна агенция ТАСС съобщи, че самолетът се е запалил при удара в земята, и добави, че вече са открити четири тела. Самолетът се е намирал във въздуха по-малко от половин час.