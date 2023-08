Приемаме част от ранените при експлозията на бензиностанцията до Букурещ (Видео)

В България се организира приемане в наши болници на част от пострадалите при експлозията на бензиностанцията до румънската столица Букурещ, съобщиха от здравното министерство. #Crevedia pic.twitter.com/BWX661M2kb — Forțele Lumii (@PaulAfilipoaei) August 27, 2023

До 57 души нарасна броят на ранените от две експлозии в нелицензирана бензиностанция за втечнен нефтен газ северно от Букурещ. Жертвите са две. #Crevedia pic.twitter.com/xvwXZAoikP — Forțele Lumii (@PaulAfilipoaei) August 27, 2023

Повечето от ранените са пожарникари, които са се втурнали към станцията, за да потушат пожара от първата експлозия, преди да избухне втората. Сред ранените, от които 8 са с тежки изгаряния, има 39 пожарникари, двама полицаи и двама жандармеристи. LPG station explodes in Romania. 👀



"One person died and 33 were injured after two explosions at a liquefied petroleum gas station in Crevedia, near Bucharest on Saturday." pic.twitter.com/fFn8gl7Xzp — HumanDilemma (@HumanDilemma_) August 26, 2023