Гърция засилва противопожарните сили, огромен пожар гори вече 10 дни (Видео, снимки)

Гръцките власти подсилиха противопожарните сили в североизточната част на страната, където огромен горски пожар гори вече десети ден без признаци на отслабване, предаде АП.

Пожарите край край Александруполис в префектура Еврос близо до турската граница са причината за смъртта на двадесет от общо 21 смъртни случая в Гърция, свързани с горски пожари през миналата седмица. Гърция Снимка: Ройтерс

От противопожарната служба съобщиха, че с пламъците се борят 474 пожарникари, подпомагани от 100 автомобила, седем самолета и два хеликоптера. Силите за борба с огъня включват и подкрепления от няколко европейски държави.

Властите разследват какво е предизвикало възпламеняването, който през изминалата седмица унищожи обширни горски масиви, изпепели домове и предизвика евакуацията на хиляди хора. Гърция Снимка: Ройтерс

Миналия понеделник едно тяло беше намерено в гориста местност близо до град Александруполис, на другия ден бяха открити телата на 18 души в същия регион, а в четвъртък беше намерено и още едно тяло. Смята се, че телата са на мигранти, които неотдавна са преминали границата с Турция. За идентифициране на останките е задействано гръцкото звено за идентифициране на жертви на бедствия.

При друг пожар в Централна Гърция миналата седмица загина и мъж, който се опитваше да спаси добитъка си от настъпващите пламъци.

Пожарът в Северна Гърция е изгорил повече от 720 хиляди декара земя, което го прави един от най-големите единични пожари, поразявали някога европейска държава. 79 people arrested in Greece for arson following the latest "climate change wildfires". pic.twitter.com/mW7WzwEeh8 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) August 26, 2023

Ситуацията с друг голям пожар, горящ от дни на планината Парнита в северозападните покрайнини на Атина, изглежда значително подобрена днес, но стихията все още не е напълно овладяна. От пожарната служба съобщиха, че 260 пожарникари, подкрепени от 77 автомобила, един самолет и един хеликоптер, все още се борят с разрастването на пожара, който е изгорил къщи и е навлязъл в национален парк – една от последните зелени площи в близост до гръцката столица.

През изминалата седмица в Гърция имаше ежедневни разпалвания на десетки пожари поради силни ветрове, съчетани с горещите и сухи летни условия.

В неделя пожарникарите в цялата страна се бориха със 105 пожара, като 46 от тях са избухнали в рамките на 24 часа (от събота вечер до неделя вечер), съобщиха от пожарната служба.

За някои от пожарите има подозрения за умишлен палеж, предаде БТА.

Гърция ежегодно налага правила за предотвратяване на горските пожари, обикновено от началото на май до края на октомври. Тези мерки ограничават различни дейности като например паленето на суха растителност и използването на барбекюта на открито.

От началото на сезона до миналия петък служителите на противопожарната служба са задържали 163 души по обвинения, свързани с пожари, сред които 118 за небрежност и 24 за умишлен палеж, каза правителственият говорителят Павлос Маринакис.

Тъй като силите за борба с пожарите са натоварени до краен предел, Гърция поиска помощ от други европейски държави, уточниха от АП. Германия, Швеция, Хърватия и Кипър са изпратили самолети, а десетки румънски, френски, чешки, български, албански, словашки и сръбски пожарникари помагат на място.