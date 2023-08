Торнадо и град с големината на яйце удариха Хърватия и Словения (Снимки)

Бури със силен вятър, торнадо и град с големината на яйце обхванаха тази нощ региона на хърватска и словенска Истрия, по крайбрежието на двете страни, съобщи регионалната телевизия Ен1.

Силна буря с ураганни ветрове застигна района на Истрия в Хърватия и Словения от юг, местните пътища са наводнени, а край град Ровин е било заснето торнадо в морето. Очаква се бурята да продължи да се разпространява на запад и към вътрешността на страната, хърватският Държавен хидрометеорологичен институт обяви оранжев код за цяла Хърватия. #Tornado / waterspout reported in Rovinj, Istra, #Croatia on the same intense storm! Report: Žiga Tršan / @Neurje.si @StormHour @vremenolovec @IstraMet @xwx pic.twitter.com/Y0ZVNLnpA2 — Jure Atanackov (@JAtanackov) August 28, 2023

„Бъдете готови за много гръмотевици, които могат да причинят щети и се защитете от тях. Възможни са щети по домакинствата и дърветата, наводнения на места, ураганни ветрове и град, както и прекъсване на активностите на открито и на пътното движение“, пише в съобщение на института.

В словенските градове Изола и Айдовшчина е паднал град с големината на яйце. Бурята в Югозападна Словения е предизвикала прекъсване на електричеството в районите на градовете Порторож, Луция и Изола. Без ток са останали жителите на село Парецаг. Mesocyclonic #tornado near Rovinj, Istra, #Croatia. Nice RFD cut. https://t.co/6aymntJSr5 — Jure Atanackov (@JAtanackov) August 28, 2023

Словенската агенция за околната среда Арсо обяви червен код за валежи и опасност от наводнения за Югозападна Словения, включваща регионите, които пострадаха най-много при последните валежи в началото на август. В останалата част от страната е обявен жълт код, предаде БТА.

Метеоролозите в Словения прогнозират бурята да продължи да се движи на север към районите на Горишка, край границата с Италия и Горенска, Северозападна Словения, както и към вътрешността на страната. Очакват се обилни валежи, възможен е и град.