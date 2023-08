8 наръгани с нож и стотици арестувани на карнавала в Нотинг Хил в Лондон (Видео, снимки)

Прочутият карнавал в лондонсикя квартал "Нотинг Хил" приключи с 8 намушкани с нож и стотици арестувани. Смята се ,че около 2 милиона души са били по улиците на Лондон в най-големия карибски карнавал в Европа, предаде БНР.

Двама мъже са в болница след поредица от намушкания с нож по време на карнавала в Нотинг Хил. 29-годишен мъж е в критично състояние, докато 19-годишен е в тежко, но стабилно състояние. Шестима други мъже получиха прободни рани, но без опасност за живота при отделни инциденти с нож в заключителната нощ. През основните два дни на фестивала имаше 275 ареста, повече от половината вчера, предимно в късните часове, за редица престъпления, включително притежание на нападателни оръжия, сексуално насилие, нападения срещу полицаи и притежание на наркотици. Incidentes en el carnaval de #NottingHill ‼Uno de los afectados, de 29 años, se encuentra en estado crítico, el otro se encuentra grave y hay otros seis hombres con lesiones menores #Londres https://t.co/wPV31Bq7B1 — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) August 29, 2023

Заместник-помощник-комисар Аде Аделекан, който ръководеше полицейската операция, каза, че е жалко, че за втора поредна година понеделник вечер на карнавала е помрачен от сериозно насилие. Último dia do carnaval de Notting Hill 'marcado por violência grave', diz a polícia: Oito pessoas esfaqueadas com um homem, 29, em 'estado crítico'



