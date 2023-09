Хванаха рекордно голям алигатор в Мисисипи (Видео)

Ловци хванаха най-дългия алигатор, залавян някога в Мисисипи, в реката Язу.

Животното е с дължина 4,34 метра и тежи 364 килограма, според Министерството на дивата природа, риболова и парковете на Мисисипи (MDWFP). Предишният рекорд за „най-дълъг мъжки алигатор, уловен от ловец с разрешително в Мисисипи“ се държал от животно с дължина 4,29 м. и тегло 347,5 кг., което ловците уловили през 2017 г. близо до западния град Начез. I understand managing a predator population (usually it manages itself), but it's backwards and gross to kill the oldest animals just because they're big:https://t.co/AzbjIN9Gcw — Ask About My Dining Room Tables (@agamemnus_dev) September 1, 2023

Ловците поставили новия рекорд с улова си от 26 август, по време на 10-дневния ловен сезон на алигатори в Мисисипи, който започва в последния петък на август, всяка година, според MDWFP.

„Беше спокойна нощ“, каза Доналд Уудс, който участвал в лова. „Видяхме много от по 2 и 3 метра, но те не бяха това, което търсехме.“

Ловците забелязали огромния алигатор и го хванали около 21 часа, местно време. На екипа били нужни седем часа, за да се справят със звяра и да го убият. „Хващайме го осем или девет пъти и той продължаваше да се откъсва“, каза Уудс. „Беше психически изтощително, защото той продължаваше да ни се изплъзва.“

Едва след като качили алигатора на лодката си, ловците осъзнали колко гигантски бил той. „Бяхме просто изумени от това колко широк беше гърбът му и колко голяма беше главата“, каза Уудс. „Беше сюрреалистично, да ви кажа честно.“

Екипът уведомил координатора на програмата за алигатори на MDWFP Андрю Арнет, който официално измерил и претеглил животното, преди да обяви новия рекорд. Ловците позирали с улова си в Red Antler Processing, съоръжение за обработка на дивеч в Yazoo City.

Алигаторите (Alligator mississippiensis) са местен вид в югоизточната част на САЩ и се срещат в цяла Мисисипи. Незаконен е ловът на алигатори извън ловния сезон и без специалното разрешение от MDWFP. Притежателите на разрешително могат да уловят до два алигатора с дължина над 1,2 м. и един с дължина над 2,1 м, така че да разпределят лова на възрастни и млади животни.

Най-големият американски алигатор, регистриран някога, бил 15-футов и 9-инчов гигант, уловен в Алабама през 2014 г., който тежал 459 кг. Растежа на алигаторите се забавя с напредването на възрастта им и зависи от пола, възрастта и местообитанието на животното. Мъжките алигатори обикновено растат по-бързо и са по-големи от женските, но рядко надвишават 4 м. дължина, пише "Вести".