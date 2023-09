Затвориха метро, пътища и жп линии в Мадрид заради проливни дъждове (Видео, снимки)

Няколко линии на метрото и на високоскоростните железопътни връзки с южни градове бяха затворени в Мадрид тази сутрин след проливните дъждове, излели се в Централна Испания, предаде Ройтерс. Двама души са в неизвестност, добавя агенцията. СНИМКА: Ройтерс

Аварийните служби са имали близо 1200 акции в региона през изминалата нощ, а огнеборците и полицията издирват двама мъже в селския район Алдеа дел Фресно, югозападно от Мадрид, заяви Хавиер Чивите, говорител на областните аварийни служби. СНИМКА: Ройтерс

"Двама души са в неизвестност, баща и син. Те са се намирали в превозно средство, залято от водна маса, дошла от прелялата река Алберче - заяви Чивите. - Надяваме се на положителен изход". Horrific moments as heavy flood hits Madrid Metro, Spain. pic.twitter.com/NvE3EkGIY1 — Sprinter (@Sprinter99800) September 4, 2023

Няколко пътища в района на Мадрид са затворени, след като поне шест моста са били срутени от водите на преливащите реки.

Внезапните проливни дъждове, които се изляха над страната, превърнаха в реки улиците районите около Мадрид и Валенсия, в автономните области Кастилия и Леон и Каталуния. В много райони падна и градушка, пише БТА. Situation getting worse in Toledo, Spain 🇪🇸 #Toledo #Madrid #Madridistas #Spain #Dana #DANA #DANAMadrid #DanaSetembre #Espana #floods #Flooding #burningmanebola #BurningMan pic.twitter.com/wimekM8NWe — Shadab Javed (@JShadab1) September 4, 2023

Все пак поройните валежи започнаха да намаляват тази сутрин, посочва Ройтерс. Дъждовете продължават в цялата страна, но националната метеорологична служба понижи категорията на опасното време на жълт код, след като вчера бе обявила по места червен и оранжев. 🇪🇸 Imágenes en helicóptero de la crecida del río Alberche, se ve como el puente que une las localidades de Aldea del Fresno y Villa del Prado al suroeste de la Comunidad de Madrid se ha derrumbado parcialmente#dana #danaseptiembre #flood #AEMET #madridpic.twitter.com/aQMyGWpY21 — Don Viral (@Don_Viral_ES) September 4, 2023