Властите в Лос Анджелис спасиха от разрушаване дома на Мерилин Монро

Къщата, в която звездата умира през 1962 г., ще получи статут на историческа у културна забележителност

Градският съвет на Лос Анджелис гласува в петък да започне процедура за обявяване на дома на актрисата Мерилин Монро, в който тя почина от свръхдоза наркотици през 1962 г., за историческа и културна забележителност, блокирайки така плановете за събарянето на имота, съобщи Асошиейтед прес.

Преди това градът е издал разрешително за събаряне на къщата на настоящия й собственик, юридическо лице Glory of the Snow Trust. Къщата е била единственото жилище, което популярната актриса Мерилин Монро е притежавала самостоятелно.

Монро е купила едноетажната сграда с площ 270 кв. м в началото на 60-те години на миналия век за 75 000 долара след края на третия си брак с драматурга Артър Милър, според информация на в. "Лос Анджелис таймс". Монро е намерена мъртва в спалнята на дома си през август 1962 г. на 36-годишна възраст. Според вестника имотът, който включва басейн и къща за гости, е купен през 2017 г. за 7,25 млн. щатски долара от Glory of the Snow LLC, тогава управлявана от ръководител на хедж фонд, а по-рано тази година е придобит от Glory of the Snow Trust за 8,35 млн. долара, пише БТА.

Слуховете, че хасиендата с четири спални ще бъде съборена, предизвикаха вълна от възмущение в социалните медии.