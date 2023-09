Драматични кадри, разпространени в социалните мрежи, показват мащаба на щетите досега в Маракеш след мощното земетресение в Мароко.

До този момент жертвите са 1037 души, а ранените са най-малко 672.

Епицентърът на земетресението с магнитуд 6,8 по Рихтер е бил югозападно от град Маракеш на 320 км южно от столицата Рабат. По-късно силата на труса бе определена като 7,2. #BREAKING🚨 Horrific moment of collapse of a house caught on security camera #earthquake at #Morocco in the region of #Marrakech



Pray for Maroc 🙏#moroccoearthquake #seismemaroc #seisme #maroc #prayerformorocco #هزة_أرضية #المغرب #زلزال #زلزال_المغرب #مراكش pic.twitter.com/gRkV4ICjeu — World Trending X (@WorldTrendingX) September 9, 2023

Земетресението срути сгради и къщи, а жителите на големите градове бяха принудени да напуснат домовете, пише bTV.