7-годишно момиченце откри близо 3-каратов диамант в парк в САЩ (Снимки)

7-годишно момиче получи мечтаният подарък за рождения си ден, когато откри 2,95-каратов златисто-кафяв диамант в Арканзас.

То е открило диаманта, докато е празнувало рождения си ден в парка.

Това е второто откритие на диамант в държавния парк Crater of Diamonds. През март там е намерен 3,29-каратов кафяв диамант, съобщи bTV.

„Диамантът на Аспен има златисто-кафяв цвят и искрящ блясък. Това е цялостен кристал, без счупени фасети и малка пукнатина от едната страна, създадена при формирането на диаманта“, каза Уеймън Кокс, помощник-управител на парка. Girl, 7, discovers large diamond at Crater of Diamonds state park in Arkansas https://t.co/0zRLiBk0wV pic.twitter.com/JvDlEW6Eqd — The Independent (@Independent) September 9, 2023