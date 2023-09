Древният град на Маракеш е пострадал при труса (Снимки, видео)

Сградите в Стария град на Маракеш, Мароко, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, са пострадали след опустошителното земетресение, поразило страната, съобщи ДПА и БТА, позовавайки се на Министерство на културата на Мароко.

Хасан Хернан, регионален директор в министерството за региона Маракеш-Сафи, каза за ДПА, че засега разполагат с информация за пропуквания и щети върху дворци и исторически сгради в древния град. Старият град (медина) е известен с тесните си алеи и е притегателен център за туристи и търговци.

В събота уличките в медината бяха покрити с отломки след земетресението от петък, причинило смъртта на над две хиляди души в страната. Жители на Маракеш, най-близкият голям град до епицентъра на труса, казват, че са почувствали как земята се люлее под краката им, когато върху тях започнали да падат отломки. Няколко души са сериозно пострадали в Стария град, каза един от местните жители. Кадри по мароканската телевизия показаха няколко големи пукнатини върху част от средновековната крепостна стена на града и отломки в основата й. Видеоклипове в социалната мрежа Екс (известна преди като Туитър) показват разрушаване на сгради, а на един от тях се вижда минарето на древната джамия Кутубия сред облак от прах.

Хернан каза, че служители от Министерство на култура координират работата си с местните власти, за да се направи пълна оценка на щетите в града. "Няма да имаме пълна картина в близките 48 часа, но това, което е сигурно досега, е, че пораженията са минимални върху големите исторически обекти в Стария град", добави той.

ЮНЕСКО ще помогне на Мароко да направи оценка на щетите, нанесени на културното му наследство от земетресението в петък вечерта, и да подготви възстановяването му, съобщи междувременно генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле в събота, цитирана от АФП.

В социалната мрежа Екс Азуле написа, че мисия на ЮНЕСКО е посетила медината в Маракеш. Медината в Маракеш е основана през 1070-1072 г. и дълго време е "основен политически, икономически и културен център на мюсюлманския Запад, властващ над Северна Африка и Андалусия". Старият град е обект на световното културно наследство от 1985 г.

Древният град на Маракеш е пострадал при труса Снимка; Ройтерс

