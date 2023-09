НАСА откри екзопланета с потенциални условия за живот

Учени от американската космическа агенция НАСА откриха екзопланета с потенциал за атмосфера, богата на водород, както и водна повърхност, която прилича на океан, съобщи ДПА.

Екзопланетата „K2-18 b“ е 8,6 пъти по-масивна от Земята. Тя беше изследвана с помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“.

Наличието на молекули, съдържащи въглерод, метан и въглероден диоксид, е „интригуващо“ откритие, тъй като някои астрономи вярват, че тези светове са „обещаващи среди за търсене на доказателства за живот“, казаха от НАСА.

„Нашите констатации подчертават важността на разглеждането на различни обитаеми среди в търсенето на живот на други места“, каза Нику Мадхусудан – астроном от Кеймбриджкия университет и водещ автор на статията, в която са изложени констатациите. 🆕 Carbon-bearing molecules including methane and carbon dioxide have been discovered in the atmosphere of the habitable zone exoplanet K2-18 b by a team of astronomers using data from Webb. K2-18 b is 8.6 times as massive as Earth, and orbits a cool dwarf star. 💫 🧵👇 pic.twitter.com/4Wk3LCfnuY — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) September 11, 2023

Изобилието от метан и въглероден диоксид и недостигът на амоняк подкрепят хипотезата, че може да има воден океан под богатата на водород атмосфера на „K2-18 b“, пише БТА.

Възможно е и да е била открита молекула, наречена диметил сулфид, но са необходими повече изследвания, казаха от НАСА. На Земята диметил сулфид се произвежда само от живи същества, като по-голямата част от молекулата се отделя от фитопланктона в морските среди.

Въпреки че „K2-18 b“ се намира в обитаемата зона и има наличност на молекули със съдържание на въглерод, това не означава непременно, че може да поддържа живот, добавиха от НАСА.

Размерът на планетата сочи, че е възможно да съдържа голяма мантия от лед с високо налягане, като планетата Нептун, но е с по-тънка богата на водород атмосфера и океанска повърхност. Възможно е също океанът да е твърде горещ, за да бъде обитаем или изобщо течен.

Учените ще проведат допълнителни изследвания на условията на околната среда на „K2-18 b“.

„Крайната ни цел е идентифицирането на живот на обитаема екзопланета, което би променило нашето разбиране за мястото ни във Вселената“, каза Мадхусудан. „Нашите открития са обещаваща стъпка към по-задълбочено разбиране на екзопланетите в рамките на нашата мисия.“