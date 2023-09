Зеленски: Благодаря на България, че пуска вноса на зърно от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е благодарен на България, че не удължава ограниченията върху износа на украинско зърно от 15 септември нататък, предаде Ройтерс.

„Благодаря (на министър-председателя) Николай Денков и неговия екип, както и българските парламентаристи, които подкрепиха този ход. България дава пример за истинска солидарност“, посочи още Зеленски в социалната медия „Екс“ (доскоро „Туитър“). I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2023

По-рано днес Народното събрание (НС) прие да отпадне забраната за внос на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 г. Решението за позицията на Република България относно превантивните мерки по отношение на вноса на определени украински продукти беше взето със 124 гласа „за“, 69 „против“ и осем „въздържал се“.

Отчитайки солидарността на Република България с Украйна и смятайки, че трябва да се осигурят доставките на селскостопански продукти, за да се гарантира продоволствената сигурност в световен мащаб, без това да поставя в риск конкурентоспособността на българските земеделски производители, България не подкрепя продължаването след 15 септември 2023 г. на извънредната мярка за забрана за внос в Република България, Република Полша, Унгария, Румъния и Словашката република на пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе от Украйна, се посочва в решението на НС, предаде БТА. Министерският съвет следва да предприеме необходимите действия за изразяване на тази позиция.