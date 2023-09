Вижте най-интересните рекорди, които ще влязат в книгата на Гинес за 2024 г.

Рекордите на Гинес са мечта на много хора, които искат да бъдат запомнени с нещо историческо.

Хората мечтаят за различни неща - политическа кариера, световен мир, благотворителност, спортни успехи или просто да помагат на околните.

Има и хора със странни мечти - да отгледат най-големия вол в света или да направят най-много скокове от гърба на кон. В книгата "Световните рекорди на Гинес" има записани всякакви такива постижения.

Ето кои са най-интересните, които ще влязат в изданието за 2024 г.:

15-годишният Симеон Греъм от Бирмингам подобри три рекорда по жонглиране. Той жонглира с пет, шест и седем предмета и успя да хване най-много, при това само с една ръка. Superstar juggler Simeon Graham features inside the latest Guinness World Records release!#GWR2024 — #GWR2024 OUT NOW (@GWR) September 14, 2023

Обикновено се смята, че децата са единствените колекционери на плюшени играчки. Николас Чериууд от САЩ, който е почти на 30 обаче има друго мнение. Той притежава най-голямата колекция от плюшени мечета в света - 1234, който се оценяват на стойност от над 100 хиляди паунда.

14-годишният Амир Менендес държи рекорда за най-голяма афро коса в света сред мъжете. Тя е висока 19,67 см и широка 24,83 см. Обиколката на косата е 226 см, пише "Скай нюз". Meet 14-year-old Amir Menendez. With an afro measuring 7.74 inches high and 9.77 inches wide, with an impressive 88-inch circumference, he owns the Guinness World Record for largest afro on not just a teenager, but of any male living on Earth. https://t.co/UsNd5ZJBtR pic.twitter.com/VtF7IMvZDr — Yahoo (@Yahoo) September 14, 2023

Китаецът Тиан Руи е построил най-високата кула от карти в света, при това само за един час. Тя е на 27 етажа и е висока 2,17 м.

Руи държи и друг рекорд - най-високата къща от карти, която строил 12 часа. Тя е на 50 етажа и е висока малко повече от 3,37 м. On Nov 10th, in Qingdao, Tian Rui broadcasted the challenging "building the tallest house of cards in 12 hours". The final result was 50 floors and a height of 3.37 meters. It only took 5 hours and 4 minutes to complete the challenge! Successfully set the Guinness World Record. pic.twitter.com/qdJ3HQN3Th — Amazing Qingdao (@QingdaoAmazing) November 11, 2022

Американката Джини Маккол е най-възрастната "нинджа" в света. Тя е на 73 години и през 2023 г- участва в American Ninja Warrior, където състезателите преодоляват различни препятствия.

Том Енох, който е със синдром на Даун, е световен рекордьор на Гинес 24 пъти. Последният му рекорд е за най-много лицеви опори и скок във въздуха - всичко това за една минута и на възраст от 16 години.

Датчанката Аманда Стаалсое е направила най-много скокове на кон за 30 секунди - 13.

Сидакдип Чала е тийнейджърът с най-дълга коса - 130 см.

Японецът Риусей Оучи успява да скочи 33 пъти със скейтборд за една минута, докато е със завързани очи.