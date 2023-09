Жена със синдром на Даун стана част от израелските сили за отбрана

Трогателна история за решителност, устойчивост и несломим човешки дух разказва за 22-годишната Ортал Бутвия със синдром на Даун, която се впуска в приключение, което много хора смятат за невъзможно, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Мечтата ѝ е проста, но има дълбок смисъл – да служи в Израелските сили за отбрана. На 5 септември 2020 г. тази мечта се сбъдва, а три години по-късно тя се сбогува с униформата си и се насочва към друга сфера – готварството. 🌟Ortal Butvia, a 22-year-old with Down’s syndrome had a simple yet profound dream—to serve in the Israel Defense Forces.https://t.co/0eXJ9LDkeM — Jewish News Syndicate (@JNS_org) September 18, 2023

Ортал е упорита още от самото начало. Родена е със сериозен сърдечен дефект, който застрашава живота ѝ. Въпреки това тя не се предава. Родителите ѝ Елицур и Авива Бутвия са категорични, че тя трябва да се обучава и да получи образование като всички останали. От предучилищна възраст до гимназията Ортал е твърдо решена да учи заедно със своите връстници. Когато съучениците ѝ с нетърпение очакват повиквателните си за армията, Ортал автоматично е освободена заради здравословното си състояние.

"Откакто се помня исках да служа в Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ)", каза Ортал. "Това беше моята мечта. Първоначално родителите ми обмисляха възможността за национална служба за мен, но аз настоявах да бъда войник в армията“, допълни тя. Националната служба е програма за религиозни момичета, които след завършване на гимназия могат да полагат една или две години доброволен труд вместо военна служба.

Но Ортал продължава да се фокусира върху армията. "Знаех, че именно там мога да дам максимума от себе си на моята страна и на моя народ", казва тя. Борбата на Ортал за място в ЦАХАЛ се увенчава с успех, когато тя се обръща към "Специални в униформа" – съвместна инициатива на ЦАХАЛ и Еврейския национален фонд в САЩ. Тази програма е насочена към интегрирането на млади хора с физически и умствени увреждания в Израелските сили за отбрана и израелското общество.

В рамките на строга тригодишна програма участниците усвояват професионални и социални умения, които ги подготвят за работа. Служенето на Ортал започва с едногодишно специализирано обучение, последвано от две години редовна служба в кухнята на военната база "Юлис" в южната част на Израел. Приготвяйки храна за членовете на подразделението "Яхалом" на ЦАХАЛ, което е специализирано в бойни инженерни мисии, Ортал е в разцвета на уменията си.

"Обичам да готвя и пека, няма значение какво", възкликва Ортал. "Обичам да приготвям паста и шаурма. Обичам да пека хала, торта и бисквити. Всичко!" "През годините тя се сблъска с толкова много предизвикателства и смело се изправи срещу всички тях. Тези последни години в армията ѝ дадоха сили и ѝ предложиха безброй възможности да израсне и да разпери криле. Тя придоби толкова много независимост, отговорност и самочувствието ѝ се повиши", каза майка ѝ.

Полковник Тиран Атия, директор на "Специални в униформа", подчерта положителното въздействие на военнослужещите със специални нужди във военните бази. "Тяхното присъствие не само повишава качеството на живота им, но е от полза за цялата армия и за еврейския народ като цяло", каза Атия. "Тяхното оптимистично отношение, добра работна етика и непоколебима упоритост създават положителна атмосфера, която мотивира както военнослужещите с увреждания, така и останалите", допълни той.

Близо 1000 войници от общностите в Израел, участващи в програмата "Специални в униформа", служат в 45 бази на всички подразделения на ЦАХАЛ. В програмата са включени бедуини, друзи и араби.

Еврейската Нова година бележи и нова глава в живота на Ортал. "Следващата ми мечта е да работя в кухня, и това е, което обичам да правя най-много. Искам да се омъжа и да създам свой собствен дом. Сега започва новата година и искам да изпратя най-добрите си пожелания на всички за една щастлива, сладка година, изпълнена с успех, една сладка, сладка година, в която всички ще осъществим мечтите си“, каза тя.

Семейство Бутвия живее в Кирят Арба, близо до Хеброн, а Ортал – в Кирят Малахи в южната част на Израел, заедно с други хора със синдрома на Даун, предаде БТА.

"Толкова се гордеем с Ортал. Убедени сме, че тя ще успее и ще продължи да постига целите си, и пожелаваме на нея и на всички военнослужещи от "Специални в униформа" най-вече късмет", заяви Селин Лийдс, изпълнителна директорка на Еврейския национален фонд в САЩ.