Зеленски ще иска във Вашингтон от Байдън помощ за противовъздушна отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в социалната мрежа "Екс", че е пристигнал заедно със своята съпруга Олена във Вашингтон за разговори с американския си колега Джо Байдън и други представители на властите в САЩ, предаде Франс прес.

Той изтъкна, че иска да превърне помощта за противовъздушна отбрана в приоритетна тема на разговорите, пише БТА.