Заснеха лунен кратер, по-дълбок от Гранд Каньон

Нови изображения показват Южния полюс на Луната, а коментарите ги определят като призрачни. Кадрите са взети от Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) - мрежа от камери, монтирани на Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА, който обикаля около Луната от юни 2009 г., и ShadowCam - финансиран от НАСА инструмент на Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) на Корейския институт за аерокосмически изследвания.

Според изявление на агенцията ShadowCam е 200 пъти по-чувствителна към светлината от използваните досега лунни камери на НАСА.

"В тази зашеметяваща мозайка се разкрива вътрешността на кратера Шакълтън, който се намира близо до Южния полюс на Луната. Самият кратер е заснет от ShadowCam - инструмент на НАСА, предназначен да надникне в сенчестите части на лунната повърхност, който обикаля около Луната от почти една година на южнокорейския космически апарат "Данури".

Околните области са заснети от камерата на Лунния разузнавателен орбитален апарат. На това изображение се виждат части от три от 13-те потенциални района за кацане на астронавти по време на "Артемида 3", се казва в официалното съобщение на НАСА и NatGeo.

Кратерът Шакълтън се простира на около 20 км ширина и 1,3 км дълбочина, което го прави по-дълбок от Гранд Каньон, според Центъра за лунна наука и изследване.

Заедно с мозаечното изображение на кратера Шакълтън National Geographic публикува топографска карта на южния лунен полюс, на която са показани потенциалните места за кацане на Artemis III в региона.

Още на 23 август 2023 г. Индия стана първата страна, която приземи космически апарат близо до южния полюс на Луната по време на мисия на стойност 77 млн. долара, която позволи на космическата ѝ програма да стане едва четвъртата в историята, осъществила меко лунно кацане след САЩ, бившия Съветски съюз и Кита, пише bTV.

След двуседмична мисия за изследване на околността и провеждане на експерименти спускаемият апарат "Викрам" и марсоходът "Прагян" преминаха в режим на заспиване при залез слънце, като се очаква да се събудят отново на 22 септември.