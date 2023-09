Тази вечер от 18.36 ч до 18.59 ч Одеска област беше атакувана с ракети. Русия изстреля свръхзвукови противокорабни ракети "Оникс".

По информация на губернатора на Одеска област Олег Кипер има улучени обекти в Белгородднестровски район, пише БТА.

"За съжаление има удар върху инфраструктура. На място е възникнал пожар, който бързо е потушен. Няма жертви сред цивилните", съобщава Олег Кипер в канала "Телеграм".