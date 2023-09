92-годишна индийка се научи да чете и пише (Видео)

Индийка на 92 години се научи да чете и пише, съобщи АФП. Салима Хан е започнала обучение за първи път в живота си преди 6 месеца. Днес жената може да чете и пише.

Хан е родена през 1931 г. Омъжила се е на 14 години, две години преди Индия да стане независима държава. Жената винаги е искала да се научи да чете и пише. Когато е била дете, в селото й не е имало училище.

Преди шест месеца Салима Хан, която живее в щата Утар Прадеш, е тръгнала на училище с помощта на съпругата на внука си. Така най-накрая Хан е започнала да се образова редом с деца, по-млади от нея с повече от осем десетилетия. Нейната история придоби популярност след разпространението на видеозапис в социалните мрежи, на който се вижда как тя брои до 100, пише БТА. #WATCH | "I like to study...I attend school, now I can count notes..." says Salima Khan pic.twitter.com/Ty5rUoUtTf — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 27, 2023

"Моите внуци ме заблуждаваха и така им давах повече пари. Не можех да преброя банкнотите", сподели жената пред ежедневника "Таймс ъф Индия". "Но тези дни свършиха."

Процентът на грамотни хора в Индия е около 73 според проучване от 2011 г. Доброволци, участващи в правителствена инициатива, са определили Салима Хан като потенциална ученичка и са я насърчили да тръгне на училище. Според ръководството на училището първоначално учителите са се колебаели при идеята да обучават възрастната жена, но след това са видели нейното желание да се образова. Age is just a number justifies this 92-year old woman, Salima Khan, from Bulandshahr who joins her grandkids at school to learn..#educationforall 😊@dpradhanbjp @MLAYogendraBJP @dmbulandshahr @TOIIndiaNews pic.twitter.com/Z1JxeeiYzo — Rahul Singh (@rahulsingh0222) September 26, 2023

След като Хан е тръгнала на училище, още 25 жени от нейното село, сред които и две от снахите й, също са започнали да се учат да четат.

Според Рекордите на Гинес най-възрастният човек, завършил начално училище, е кениецът Кимани Нг'анг'а Маруге - през 2004 г. той е бил на 84 г.