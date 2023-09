Датски художник представи изложба с празни платна (Снимки)

Датски художник, който преди две години получи поръчка от музей в Северна Дания, за да създаде инсталация за изложба, посветена на условията за трудово възнаграждение, представи две празни платна, озаглавени „Взимай парите и бягай“, съобщи АП. Сега той обжалва постановлението на съда за връщане на парите от поръчката.

Миналата седмица датски съд постанови, че Йенс Хаанинг трябва да изплати 492 549 крони (69 894 щатски долара) на музея „Кунстен“ в град Олборг, заради нарушението на договора му. Неговият адвокат Петер Шонинг каза днес, че художникът обжалва решението на съда.

През 2021 г. музеят поръча на Хаанинг да пресъздаде две от по-ранните си произведения, включващи банкноти, прикрепени към платна, представящи средната годишна заплата в Дания и Австрия.

Вместо това той представи две празни платна, каза, че те демонстрират условията, в които работи той самият, и задържа парите.

Освен парите, които той получи за творбите, музеят му плати още 25 000 крони (3900 долара) за самия труд за създаването им, пише БТА.

Окръжният съд на Копенхаген постанови, че Ханинг може да задържи 40 000 крони (5 676 долара) от първоначалната сума. Това всъщност представлява хонорарът на художника, тъй като изложбата, проведена от 24 септември 2021 г. до 16 януари 2022 г. все пак използва празните платна.

Съдът каза, че в договора между музея и Хаанинг е посочено, че парите - банкнотите, дадени на Хаанинг, са предвидени да бъдат налични по време на временното излагане на произведенията в рамките на изложбата и че трябва да бъдат върнати след това. Danish artist told to repay museum $72,000 after turning in blank canvasses



Jens Haaning was commissioned to recreate two artworks featuring banknotes on canvas but instead submitted empty frames. pic.twitter.com/luIfk1AXPw — Pubity (@pubity) September 20, 2023

Когато Хаанинг отказа да върне парите след края на изложбата, музеят се обърна към съда.

Хаанинг отрече, че е извършил престъпление и настоява, че е създал произведение на изкуството.