Пожар избухна от спукан петролопровод в Западна Украйна, има пострадали (Видео)

Голям пожар избухна днес след спукване на петролопровод в Ивано-Франковска област, Западна Украйна, има пострадали, предаде Франс прес, като се позова на украинската национална служба за извънредни ситуации. Apparently it was a drone that struck the Ivano-Frankivsk pipeline pic.twitter.com/idpPHtbqRp — The Human Fund 🇷🇺🇷🇺🇷🇺📶pct (@TheHumanFund5) September 30, 2023

Според службата, цитирана от УНИАН, са пострадали шестима души, включително две деца, пише БТА. In Ivano-Frankivsk oblast an explosion reportedly occurred on a gas pipeline in the village of Strymba. pic.twitter.com/KRvqcLvj4E — ayden (@squatsons) September 30, 2023

"В 17:54 ч. (и българско време), близо до село Стримба, в Надвирненски район, се е спукал петролопровод (с диаметър 150 мм)", съобщи тя, като уточни, че петролът се е разлил на площ от около 100 кв. м. На място са изпратени спасители, допълни службата.