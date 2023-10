9 загинали и 50 ранени при рухване на покрив на храм в Мексико по време на литургия (Видео)

Покривът на църква в мексиканския град Сиудад Мадеро рухна по време на литургия и най-малко девет души загинаха, предадоха световните агенции. Най-малко 50 души бяха ранени.

Спасителни екипи издирват затрупани под отломките хора.

Кадри в социалните медии показват момента, в който рухва покривът на храма и във въздуха се издига облак прах. После се срутват и външните стени на църквата. Местният епископ Хосе Армандо Алварес заяви, че покривът на църквата е рухнал в момента, в който богомолците са получавали причастие. 🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Trágico suceso en Ciudad Madero, México, donde una iglesia se derrumbó durante una ceremonia de bautizo, resultando en múltiples fallecimientos. Se reporta que decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. pic.twitter.com/t7f527Dkv6 — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2023

Според властите в момента на срутването в храма е имало около 100 богомолци. Смята се, че около 30 от тях може да са затрупани под отломките.

Църквата "Санта Крус" е издържана в индустриален стил. Смята се, че срутването се дължи на структурен дефект, пише БТА. BREAKING | At least 5 people have died after a church collapsed in Ciudad Madero, Mexico during a baptism ceremony; people are reportedly still trapped beneath the rubble.

pic.twitter.com/XSn5GPcHgx — READY ALERTS (@ReadyAlerts) October 1, 2023

Град Сиудад Мадеро се намира в щата Тамаулипас, който е граничен с Тексас.