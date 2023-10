Жозеп Борел: Външните министри от ЕС се събират на "историческа среща" в Киев

Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на "историческа среща" в Киев в израз на "солидарност" с Украйна, съобщи днес ръководителят на външнополитическата служба на блока Жозеп Борел, цитиран от ДПА и Франс прес.

"Събирам днес външните министри от ЕС в Киев за първата по рода си среща на всички 27 държави членки извън съюза", написа Борел в социалната мрежа "Екс" (бивш "Туитър"), предава БТА.

"Бъдещето на Украйна е в ЕС", допълни той.

Срещата не беше обявена предварително от съображения за сигурност, посочва ДПА.

Украинският външен министър Дмитро Кулеба приветства днешната първата среща на европейските си колеги в Киев, която по думите ще се състои "в рамките на бъдещите граници на ЕС".