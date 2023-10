Тропическата буря Филип връхлетя Карибите (Видео)

Тропическата буря Филип донесе проливни дъждове в североизточната част на Карибския басейн, което принуди властите в няколко страни да затворят училищата в региона, след като синоптиците предупредиха за внезапни наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Тази сутрин бурята се намираше на около 60 километра северозападно от остров Ангила, самоуправляваща се задморска територия на Великобритания, и беше придружена от ветрове със скорост до 85 км/ч. По данни на базирания в Маями Национален център за ураганите на САЩ бурята се е движела на северозапад със скорост 17 км/ч, предаде БТА. Tropical Storm Philippe hit Barbuda, causing heavy rain and flash floods in the northeast Caribbean on Monday.



Source:https://t.co/RgwmKcPop4



Stay safe🙏#AntiguaandBarbuda #flooding #Storm #StaySafe pic.twitter.com/WXRaK9SeH4 — World Natural Disaster News (@WorldNaturalDN) October 3, 2023

Властите в Антигуа и Барбуда, островна държава, която е част от Общността на нациите (бившата Британска общност), както и тези във френските карибски територии Сен Мартен и Сен Бартелеми, затвориха училищата. VIDEO: Tropical Storm Philippe has unleashed heavy rains, leading to significant flooding in villages across the Caribbean nation of Dominica.#Philippe #Dominica #flooding pic.twitter.com/8do4MjATNz — Insider Corner (@insiderscorner) October 3, 2023

Очаква се по-късно днес тропическата буря Филип да промени курса си и да се насочи на север-северозапад, а утре да продължи движението си на север и да навлезе в открити води.