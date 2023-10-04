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Пожар в Красноярския алуминиев завод, изгоряха 50 квадратни метра

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Пожар в Красноярския алуминиев завод, изгоряха 50 квадратни метра Кадър; Ютуб

Пожар е избухнал тази сутрин в Красноярския алуминиев завод (КрАЗ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Възпламенил се е трансформатор, като изгорената площ е 50 кв. м. По информация от местната власт на Красноярския край няма пострадали.

Красноярският алуминиев завод е част от металургичния комплекс, включващ нефелитовата мина Кия-Шалтирски, рафинерията за алуминиев оксид в Ачинск, металургичния завод в Красноярск и водноелектрическата централа в Красноярск.

През 1992 г. държавното предприятие КрАЗ е преобразувано в Красноярски алуминиев завод, а през 2006 г. в - Русал Красноярски алуминиев завод.

Производственият му капацитет е около един милион тона алуминий годишно. Руският град Красноярск се намира в Сибир, като е разположен на двата бряга на река Енисей.

 

 

Пожар в Красноярския алуминиев завод, изгоряха 50 квадратни метра Кадър; Ютуб
Видео: YouTube/ДЕЛА Красноярск

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