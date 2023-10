Голям пожар в Хърватия, жителите не бива да стоят на открито (Видео)

Голям пожар гори в склад за пластмасови отпадъци в хърватския град Осиек, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ. Жителите на града са предупредени да не остават за дълго на открито заради замърсяването на въздуха.

Пожарът е избухнал малко след полунощ в открит склад на предприятието „Драва Интернешънъл“ („Drava International”) в предградието Бриест на Осиек. Няколко хиляди квадратни метра пластмасови отпадъци с височина пет метра са в огън. Пожарът е обхванал и производствен обект на предприятието. A fire broke out Tuesday night at a refuse collection depot filled with plastic in the eastern Croatian city of Osijek. Watch!#Croatia #Fire #Osijek #WorldNews #Plastic #ToxicGas pic.twitter.com/CNf3gXk3bu — News18 (@CNNnews18) October 4, 2023

Пожарникари и доброволци се опитват да локализират пожара. Заради излагането на пожарникарите на високата температура спешна помощ се е включила на терен на няколко пъти, но засега няма ранени, предаде БТА.

„Преди няколко часа започна да духа на юг, в посока Осиек. Продължава да стои препоръката за всички и особено за хора с респираторни проблеми да стоят на открито възможно най-малко и да не проветряват затворените пространства. Всички могат да отидат на работа, децата могат да отидат на училище с минимално оставане на открито“, посочи началникът на щаба на гражданската защита Драган Вулин.

Причината за възникването на пожара все още не е известна, а учебните часове в южната част на града са отменени.