11-годишен простреля двама, скарали се заради чипс (Видео)

Детето взело пистолета от колата на майка си, оръжието е законно

Според адвоката на семейството детето е било системно тормозено от връстниците си

11-годишно дете застреля двама свои съотборници по футбол във Флорида. Според свидетели децата се скарали заради пакет чипс, а единият от ранените ударил шамар на стрелеца, пише ABCnews.

Детето е застреляло двама 13-годишни младежи в комплекс за отдих в Апопка, недалеч от Орландо, след спор между тях по време на футболна тренировка, каза началникът на полицията в Апопка Майк Маккинли пред репортери във вторник.

Единият тийнейджър е бил откаран в болница и по-късно освободен, а другият все още се лекувак. Едното дете е с рана на ръката, а другото - на торса, предаде Си Ен Ен.

11-годишният младеж взел пистолет от колата на майка си, където оръжието било в незаключена кутия. Детето произвело изстрел, който улучил и двамата тийнейджъри.

Майката на заподозрения казала на полицията, че държи 9-милиметров пистолет с бойни патрони в кутия за оръжие под предната пътническа седалка на колата си. Синът ѝ е знаел, че пистолетът е в колата, "но тя предварително му е казала да не борави с оръжието и че пистолетът е за нейна защита", се казва в доклада на полицията.

Полицията е била повикана в комплекса, а 11-годишният е бил настанен в център за оценка на непълнолетни по предварително обвинение в опит за убийство от втора степен.

Властите проверяват дали ще бъдат повдигнати обвинения на родителите.

Видеозапис показва как тийнейджърите бягат, след като чуват изстрела. Apopka, Florida an 11-year-old teen boy allegedly shots 2 teammates at football practice bullying him teen boy was arrested Monday on attempted second-degree murder charges 1 teen shot in back & 1 teen in the arm pic.twitter.com/AINczhAVR4 — SOHOOD NEWS 24-7 🧨🔥🔥🔥 (@7Sohood) October 3, 2023

Пистолетът е бил законно притежаван, каза Майк Маккинли. Разследващите не знаят какво е довело до спора между младежите.

11-годишният младеж няма предишно криминално минало. Според адвоката на семейството детето е било системно тормозено от връстниците си.

"Надяваме се, че 11-годишният младеж ще получи помощта, от която се нуждае, за да се увери, че това не е начинът да живее живота си. Той е на 11 години. Предстои му дълъг живот. Няма съмнение, че той може да промени нещата", коментира шефът на полицията.