Арестуваха US турист, разбил 2 скулптури в Израелския национален музей (Снимки)

Американски турист е арестуван за разбиването на две скулптури в Израелския национален музей в Йерусалим. За това съобщава Би Би Си, цитирана от bTV.

Снимките, разпратени до медиите от израелската полиция, показват двете древни римски статуи, датиращи от II век, които лежат счупени на пода. А в съобщението се твърди, че мъжът е повредил статуите, защото е против Тората - най-важният текст на юдаизма. Адвокатът му обаче отрече постъпката му да е провокирана от религиозни подбуди, според агенция АП.

От музея твърдят, че служителите са алармирали полицията, след като са видели мъж да поврежда двете статуи. Става дума за главата на Атина Палада, дъщерята на гръцкия бог Зевс, както и за статуя на грифон, хващащ колелото на съдбата на римския бог Немезис. Two pieces at the Israel Museum were destroyed, the head of Athena and a statue representing the Roman god Nemesis. The vandal said they “went against Torah.” This is part of a fundamentalist Jewish turn that is terrifying. It’s most reminiscent of the Taliban. pic.twitter.com/mVeQFoXlLG — Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) October 6, 2023

И двете произведения на изкуството са част от постоянната експозиция на Израелския национален музей. Сега те са преместени в лабораторията за консервация за професионална реставрация.

40-годишният американски гражданин е арестуван на място и в момента се разпитва от израелската полиция. Все още не се разкрива неговата самоличност. Органите на реда обаче казват, че той твърдял пред тях, че „статуите представляват идоли за поклонение“.

Музеят нарече случилото се „тревожно и необичайно събитие“ и осъди „всички форми на вандализъм“. Въпреки инцидента той ще остане отворен за посетители.

При друг инцидент в града - през февруари тази година, друг американски турист, но от еврейски произход, счупи с чук статуята на Христос в известна католическа църква по пътя на кръстоносците.