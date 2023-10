Подземен град на терора: „Хамас“ държи заложници в тунели под ивицата Газа (Видео)

Стотици километри тунели. Прашно, тъмно и мизерно. Метри над тях се изсипват ракетите на израелската армия, но не могат да достигнат до целта си – бойците на „Хамас“.

Подземният град на терора е система от тунели, подобно на метро, но вместо влакове през нея се движат бойците на групировката. Пренасят се оръжия, муниции, включително ракетни установки. Тунелите се използват за отвличания, за държане на заложници, за изненадващи атаки и за евакуация на ключови лица от „Хамас“ и техните семейства, предава Би Ти Ви. The Task Force I led & it’s Terrorism division were well aware of cooperation between Hezbollah/Hamas & Mexican Cartels, both physical & financial. Older Cartel tunnels were low tech but now…. Here are 4 tunnel photos below. 2 are Hamas, 2 are Cartel. Notice anything? pic.twitter.com/sUMtvpgEu2 — Mitt🧤Romney is a Hologram (@GlennWhite1) October 7, 2023

История

Тунелите се появяват за първи път след 2007 г., когато са използвани откъм египетската страна на ивицата Газа. Тогава по този начин се заобикаля икономическата блокада и се внасят различни стоки. Строежът на тунелите е започнат от семейства, живели в град Рафа. Там хората са специализирани да прокопават тунели, тъй като населеното място е разделено на две от ограда – едната част е в Палестина, другата в Египет.

Замисълът на тунелите не се различава от този, използван по време на войната във Виетнам. Тези под Газа обаче са значително по-модерни – с бетонни стени, електричество и всичко нужно за по-дълъг престой.

Подземната мрежа се простира на много километри под Газа. Из целия град има различни входове и изходи към подземния град. „Хамас“ използва тези тунели за складове за оръжия, бункери, командни центрове и да крият тактическите си движения.

Много често входовете на тунелите са скрити между училища, джамии, болници и други цивилни сгради. Причината – „Хамас“ знае, че израелската армия не иска да обстрелва цивилни райони.

Някои от тунелите навлизат и в израелска територия, като често се случва да стигат дори под военни бази на армията. Използват се също за отвличания на цивилни и за изненадващи атаки на еврейското население.

Строеж

Според изчисления на израелските военни „Хамас“ харчи между 30 и 90 милиона долара за построяването на тази мрежа, като до момента в нея са използвани близо 600 000 тона бетон. Някои от тунелите струват по 3 милиона долара всеки.

От публикации става ясно, че условията за работа в тунелите са ужасни. Информатор на израелската армия разкрива, че работниците прекарват между 8 и 12 часа под земя дневно. Всеки получава между 150 и 300 долара заплата месечно. За прокопаването на тунелите се използват пневматични чукове.

Тунелите се намират на между 18 и 25 метра дълбочина, като се копае с около 4-5 метра дневно. Обикновено прокопаването става през песъчлива почва, което налага укрепването ѝ и конструирането на покриви. I tunnel sotterranei usati dai terroristi di Hamas anche come depositi per i razzi. #Gaza #Israele pic.twitter.com/7L3V4fzLPf — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 9, 2023

Работата в тунелите на „Хамас“ е изключително опасна, като често се случва работниците да бъдат затрупвани.

Но откъде групировката има пари да финансира изграждането на сложното съоръжение. Според израелската армия материалите за строеж, които всеки месец Израел изпраща в помощ на цивилни проекти в Газа, се пренасочват към конструирането на тунели.

От януари 2014 г. насам 4680 камиона пренасят 181 000 тона чакъл, желязо, цимент, дърво и други материали са били закарани в Газа.

Военни цели

Документ от палестинските военни, с който изданието „Вашингтон пост“ се сдобива и публикува, обяснява военната идея зад тунелите.

"Войната в тунели е най-важната и най-опасната техника срещу израелската армия. Тя има качествено и стратегическо измерение поради своите човешки и морални ефекти, и поради сериозната заплаха и безпрецедентно предизвикателство за израелската военна машина. Тактиката е да изненадаш врага, да му нанесеш смъртоносен удар, който да не му позволи да оцелее или да избяга, както и да не му оставиш възможност да се защити", се посочва в него.

В тези тунели се съхраняват и ракетните установки на групировката, благодарение на които беше осъществена атаката срещу Израел на 7 октомври.

Тунелите дават възможност на „Хамас“, защото чрез тях изключват далеч по-съвършената авиация на Израел.

Друг важен момент в използването на тунелите и причината да се наричат „Подземен град на терора“ е отвличането на израелски граждани. В някои от откритите досега тунели са намерени и клетки, за които се предполага, че се използват за хора.

Естествено се използват и за защита. Повечето висши генерали в „Хамас“ и техните семейства могат да навигират изключително добре през тунелите. Там се намират и бункерите им, в които могат да удържат на всяка атака от израелска страна.

Кога са използвани?

Юни 2004 г. – „Хамас“ използва бомби поставени в тунелите, за да атакува израелски военен пост в Газа, убивайки един.

2006 г. – палестински бойци използват тунел, за да отвлекат израелския войник Гилад Шалит.

17 юли 2014 г. – „Хамас“ прекосява границата с Израел с помощта на тунел, като излиза в близост до селището Суфа. Целта на атаката е нападение над цивилни. Тогава израелската армия разбира за подготвяното нападение и „посреща“ терористите с ракетен обстрел.

21 юли 2014 г. – два отряда палестински военни прекосяват границата с Израел и излизат близо до кибуц Нир Ам. Първият отряд е убит от израелски ракетен удар. Вторият – с противотанково оръжие.

28 юли 2014 г. – „Хамас“ атакува израелски военен пост близо до Нахал Оз използвайки отново тунел.

1 август 2014 г. – „Хамас“ нахлува в израелска територия близо до патрула на армията в Рафа и убива двама израелски войници.

Как Израел опитва да ги спре

Армията провежда редовни претърсвания на района в близост до границата, за да разкрие входове и изходи към тунелите. При построяването на оградата на ивицата Газа, тя е конструирана така, че основите ѝ да потъват много дълбоко в земята, за да не може да се копае под тях.

Всеки открит тунел се картографира и изследва преди да бъде съборен.

През май 2021 г. Израел обяви, че е унищожила над 100 км тунели вътре в Газа по време на операцията „Пазители на стената“. През декември 2021 г. израелското Министерство на отбраната обяви, че ще направи 65-километрова подземна бариера, която да противодейства на „Хамас“. Тя ще бъде разположена от израелска страна до ивицата Газа.