20 часа заложничка на терористи: Готвех за тях и им правех кафе, за да оцелея (Видео)

Израелски полицейски екип се спуска през покрива на дома на семейство в малкия град Офаким. Преди него там са нахлули петима терористи на „Хамас“, които вземат възрастна двойка за свои заложници. Рахел и съпругът ѝ Давид оцеляват по чудо.

Около 30 терористи влизат в Офаким, който се намира на километри от ивица Газа, в събота сутринта и убиват повече от 50 негови жители. След това няколко от тях се скриват в едноетажна къща в северната част на града и пленяват мъжа и жената.

Синът на Рахел е полицай. 37-годишният Авитар Едри все още не може да повярва на всичко ден след освобождаването на родителите си.

„Видях майка си с опряна в главата граната. Тероритът, който я държете, се усмихваше през цялото време. Сега тя е уморена, но здрава“, разказва мъжът пред германското издание „Билд“.

Рахел е родена в Мароко, знае арабски от родителите си и успява да комуникира с похитителите си.

„Те бяха петима – като ротвайлери, с калашници и гранати“, коментира жената пред местния израелски канал „Аруз 13“ малко след освобождаването в понеделник.

„Попитах ги как се казват, на колко години са. Дали не са уморени и не искат ли нещо за пиене. Не спирах да се моля. През цялото време опираха в главата ми граната и автомат „Калашников““, споделя жената.

Тя им донася кафе и сладкиш, готви им и дори се грижи за раната в ръката на един от тях.

„Казах му, че трябва да си инжектирам инсулин, опитвайки се да ги разсея“, казва още Рахел. В опит да спечели повече време, тя дори намира сили да се шегува с похитителите си.

„Знаех, че е въпрос на живот и смърт. Казвах им, че аз ще ги уча на иврид, а те ще ме учат на арабски“, казва жената. Тя се надява, че местните полицаи ще разберат какво се случва и ще пристигнат с отряда за борба с тероризма.

Когато той пристига, не нахлува в къщата, за да не постави живота на заложниците под допълнителна опасност. Полицаите се опитват да преговарят, вместо да щурмуват къщата.

По време на преговорите между заложници и полицаи, Рахел придържа главата си, като така намира начин да покаже – с пет разтворени пръста, че в къщата им има петима терористи.

В един момент един от тях излиза навън, при което е застрелян, а друг е ранен. Но разрешаването на кризата отнема много време.

Полицаят Авитар Едри рисува подробна скица на къщата и екипът на SWAT, заедно със спасително куче, в крайна сметка успява да влезе през покрива и да убие останалите четирима терористи.

Домът Рахел и Давие е превърнат в бойно поле, навсякъде има куршуми и кръв. Освободителите, които пристигат в нея, пускат срещу терористите специално обучено куче за спасяване на заложници.

Чинията с пиле, грах и ориз, която Рахел приготвя за хората от „Хамас“, все още е там.

Пред къщата ортодоксалният евреин Яков Фишер коментира случилото се. „Тяхното спасяване беше чудо! Само Бог може да помогне, а не техниката на армията“, казва той на идиш пред "Билд".

Местните жители сравняват смелата Рахел с библейския образ на Яил от Книга на съдиите. На един от най-големите врагове на библейските израилтяни тя дава топло мляко с мед, за да го приспи. След това забива пирон в главата му с чук, предаде bTV.

Давид Едри, който има сърдечно заболяване, пък се е хвърлил върху жена си, когато по нея била хвърлена граната в малките часове на сутринта. Той и съпругата му коментират пред репортерите, че са били решени да умрат заедно, хванати за ръце.