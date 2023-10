Във Великобритания откриха бръмбар, хранещ се с човешка плът

Бръмбар, известен с това, че се храни с човешка плът, беше открит да живее на малък остров между Англия и Уелс - след като отсъствал от бреговете на Обединеното кралство в продължение на три години.

Създанието, открито от еколози, посещаващи острова от Центъра за архивиране на биоразнообразието в Югоизточен Уелс, било регистрирано за последен път в Обединеното кралство в Англия през 2020 г. Но не е било срещано оттогава и никога преди това в Уелс.

Служителят по ангажиране на общността на Флат Холм, Сара Морган, каза, че е „мистерия“ как бръмбарът е стигнал до острова.

Тя каза: „Не става дума за това, че са гнусни, а по-скоро притеснителното е, че тези малки бръмбари се хранят с кожата, козината и костите на мъртви животни. Dermestes буквално означава „ядящ кожа".

„Това им хранително предпочитание ги прави малко неприятни в музейните колекции, но невероятно полезни в съдебната медицина, защото могат да помогнат да се определи колко време тялото е било на дадено място."

„Точно как бръмбарът е успял да стигне до острова е една малка мистерия, като се има предвид, че те напълно отсъстват от континента, но е възможно да са били донесени от чайки, носещи останки.“

„Това беше първият остров в Уелс, който получи статут на благоприятен за пчелите. Той е дом на колония от защитени малки черногърби чайки, както и бавни червеи, див праз и много други“, каза тя.

„С последните изследвания, които показват, че един на всеки шест вида е изложен на риск от изчезване, това ново откритие прави още по-важно да продължим работата си за защита и опазване на уникалното местообитание на острова.“

Наблюдението се случило, когато друго насекомо започнало да създава проблеми на британците - дървеницата.

Наемодатели призовали наемателите си да „поставят завивките си във фризерите" и да „изпразнят праховете си", заради опасения от нашествие на създанията.

Пътниците в метрото отказали да сядат на седалките, защото буболечките били забелязани в автобус в Манчестър, а съветът на Бедфордшир получили „тревожен брой обаждания“, заради страх от плъзването на епидемия, подобна на тази във Франция.

Междувременно може да има доказателства за още едно нашествие - на китайски раци, пише vesti.bg.

Ракообразните били наблюдавани по водни пътища в Кеймбриджшър, включително в една дига в Уитълси и парк Нене в Питърбъро.

Тези раци могат да нараснат до размерите на чиния за вечеря и подкопават речните брегове, като се заравят в тях. Те засягат и риболовната индустрия, като се хранят с риба и увреждат мрежите.

Те са сред 30 чужди видове, изброени като проблемни поради тяхната „инвазивност и способността да се установят на няколко места из цяла Европа“. От 2016 г. те са класифицирани като „широко разпространени“ в Обединеното кралство.

Министерството на околната среда, храните и селските райони каза, че видът се е установил в Темза, в Лондон през 1973 г. и оттогава се е разпространил по-далеч.

Смята се, че видът е изминал пътя от Източен Китай до Европа и Северна Америка в утайките по дъната на баластните резервоари на корабите.