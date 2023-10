Байдън се спъна 2 пъти при качване по стъпала към сцена (Видео)

Президентът на САЩ Джо Байдън се спъна два пъти вчера, докато се изкачваше по стъпалата към сцената във Филаделфия, преди да каже на публиката си, че терористите от "Ал Кайда" изглеждат "неопетнени" в сравнение с тези от "злото" движение "Хамас", съобщи "Ню Йорк пост"".

Първоначално 80-годишният президент се спъна, когато започна да изкачва малкото на брой стъпала към сцената, а след това залитна напред, при което имаше опасност напълно да загуби равновесие, което напомни за инцидента с него по-рано тази година по време на церемонията по откриването на Академията на военновъздушните сили.

След като възстанови равновесието си, пише вестникът, Байдън той театрално се хвана с двете си ръце за парапета и се втренчи в публиката, преди да се изкачи на трибуната и да даде неочаквана оценка на глобалната терористична мрежа, извършила атентатите от 11 септември 2001 г., при които загинаха 2977 души в САЩ, предаде БТА.