Израелската армия елиминира Мурад Абу Мурад, ръководител на военновъздушните сили на “Хамас”, в Газа в петък, съобщиха еврейските медии.

Медиите добавят, че Мурад до голяма степен е участвал в убийствената атака миналата събота, пише bTV. IDF says it has killed senior Hamas member Murad Abu Murad, the head of the air formation in Gaza City who took a large part and directed attack on Saturday. pic.twitter.com/FN0wEl0nDN — Clash Report (@clashreport) October 14, 2023