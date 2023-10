Дрейк временно слиза от сцената заради здравословни проблеми

Канадският рапър Дрейк пусна преди дни новия си албум "For All The Dogs" и часове по-късно изненадващо обяви, че временно слиза от сцената по здравословни причини. "Вероятно няма да правя музика за известно време", каза той в предаването си по радио SiriusXM и шокира феновете.

"Трябва да се съсредоточа преди всичко върху здравето си", обясни многократният носител на награда "Грами", признавайки, че от доста време има проблеми със стомаха. Дрейк, който е на 36 години, отмени и доста от планираните си сценични изяви от турнето.

Канадецът е поредният в напоследък все по-дълъг списък на музикални изпълнители, които обявиха, че си вземат почивка или отменят концерти, за да се съсредоточат над здравето си, пише БТА.

В края на септември турнетата си преустановиха рок ветераните Брус Сприйнгстийн и "Аеросмит", чийто фронтмен Стивън Тайлър (75 г.) има проблеми с гласните струни и ларинкса. Заради здравословното състояние на вокалиста групата анулира всички планирани концерти от тазгодишното турне "Peace Out" за 2024 г., но без точни дати. "Аеросмит" започна обиколката, обявена като прощална и с планирани 40 концерта, по-рано този месец от Филаделфия. То трябваше да продължи до 29 февруари.

Изпълнителят на хита "Born in the the USA" Брус Спрингстийн, който е на 74 години, пък страда от язвена болест на стомаха и също отмени за догодина част от изявите, планирани в турнето в Северна Америка. Обиколката на певеца в САЩ и Канада, първата от шест години насам, започна на 1 февруари в Тампа, щата Флорида.

През юли Мадона се оказа в центъра на медийното внимание, след като от екипа й обявиха, че заради тежка бактериална инфекция изпълнителката е била настанена в интензивно отделение в доста сериозно състояние. Това се случи буквално дни преди началото на световното й турне "Сelebration" , с което Мадона отбелязва 40 години на сцената. Певицата, която навърши 65 години през август, се готвеше в средата на юли да даде старт на първата част от обиколката в Северна Америка. Наложи се заради здравословното й състояние да бъдат отменени концертите в САЩ и Канада, които вече са пресрочени за средата на декември. С промяната в плановете турнето на Мадона започва от Европа - първият концерт е на 14 октомври в Лондон.

Почитателите на Луис Капалди също няма да могат да чуят в близките месеци изпълненията му на живо, след като и той обяви, че прекъсва концертната си дейност за неопределен период от време по здравословни причини. Той се опитва да се адаптира към синдрома на Турет, от който страда. Шотландският певец и автор на песни, който е на 27 години, обяви решението си след участие във фестивала в Гластънбъри през юни. На сцената той изгуби гласа си и публиката взе активно участие, за да може Капалди да изпълнени песните си.

Белгийският певец Стромай (38 г.) пък обяви през месец май, че се нуждае от почивка и поради това прекратява турнето си, което започна през февруари и трябваше да продължи до декември 2023 г. Здравословното му състояние не му позволявало да се изявява пред публиката. Не за първи път Стромай, който е след най-популярните френскоезични певци, прекъсва изявите си. В края на 2015 г. той обяви, че е измъчван от тежка депресия.

Планираните музикални изяви по света тази година по здравословни причини отмениха също Селин Дион (55 г.) и Джъстин Бийбър (29 г.). Изпълнителката обяви, че не се чувства готова да осъществи световното си турне "Courage" през 2023 г. и 2024 г. Тя страда от рядко неврологично заболяване - от т.нар. синдром на скования човек, известно и като болест на Мьорш-Волтман. Заради спазми певицата не може да контролира гласа си и е принудена да слезе от сцената за неопределено време, за да се погрижи за здравето си. Освен това тя изпитва затруднения и при придвижването. Пред пролетта обаче канадката издаде нов албум "Love Again" и успокои феновете си.

Джъстин Бийбър продължава да се възстановява от рядко заболяване, довело до пареза на лицето му. Миналата година певецът продължи световното си турне "Justice", но само след няколко изяви обяви, че се налага отново да си вземе почивка. Така обиколката му, по време на която бяха планирани концерти в САЩ, Европа и Австралия, отпадна от музикалния календар за 2023 г.

Ози Озбърн, който е на 74 години, също е сред изпълнителите, които отложиха тазгодишните си срещи с почитателите си. През февруари бившият вокал на "Блек сабат" анулира турнето си във Великобритания и Европа заради обострили се хронични заболявания. Озбърн не се появи и за планирани изяви в САЩ това лято.