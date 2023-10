Oтцепиха площад в Полша заради мъж, заплашил, че ще се самовзриви (Видео)

Полицията отцепи пл. "Пилсудски" в центъра на Варшава заради бомбена заплаха, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието, предаде БТА.

Това става само ден преди важните избори в централноевропейската страна. Според полски медии човек се е качил върху паметник на площада и е заплашил, че ще се самовзриви. An unidentified man threatens to detonate a 💣 on the Pilsudski Square in downtown Warsaw 🇵🇱. The police is trying to diffuse the situation. pic.twitter.com/rWA6dgChKR — 1 Star General (@laowaiaround) October 14, 2023

На снимки и видеа, публикувани в социалната мрежа "Екс" (преди известна като "Туитър), се вижда мъж, който стои на върха на паметника на жертвите на самолетната катастрофа край Смоленск. При нея през 2010 г. загинаха 96 души, включително президента Лех Качински и съпругата му Мария. More footage from Poland of a masked man who climbed onto the Monument to the Victims of the Smolensk Tragedy in Piłsudski Square in Warsaw and threatened with an explosive device.#Poland #Warsaw #Warszawa pic.twitter.com/uq8fi1ym7m — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) October 14, 2023

"Не можете да преминете, има бомба", каза полицай на репортер на Ройтерс край площада.