Почина нобеловата лауреатка Луиза Глюк

Нобеловата лауреатка поетесата Луиза Глюк почина на 80 години.

Смъртта ѝ беше потвърдена в петък от Джонатан Галаси, неин редактор във Farrar, Straus & Giroux.

Тя е поетеса с безпогрешна откровеност и възприемчивост, която вплита класически алюзии, философски размисли, сладко-горчиви спомени и хумористични подмятания в незаличими портрети на един паднал и разтърсващ свят, пише dailymail.

Тя е починала от рак в дома си в Кеймбридж, Масачузетс. Това съобщава издателят ѝ. Бившата ученичка на Глюк, носителката на наградата "Пулицър" Джори Греъм, казва, че поетесата е била диагностицирана съвсем наскоро.

В своята кариера, продължила повече от 60 години, Глюк изковава истории на травма, разочарование, застой и копнеж, изпъстрени с моменти - но само моменти - на екстаз и удовлетворение.

При присъждането на Нобеловата ѝ награда за литература през 2020 г., когато за първи път след Т. С. Елиът през 1948 г. е отличена американска поетеса, нобеловите съдии възхваляват нейния неповторим поетичен глас, който със сурова красота прави индивидуалното съществуване универсално. This is a picture I took of Louise Glück receiving her Nobel medal in her backyard during Covid. It was such a great moment for lyric poetry--restrained yet emotional--being elevated to the world stage. I took the picture from her back porch. pic.twitter.com/aZQFRWxeUG — Henri Cole (@ColeHenri) October 13, 2023