Терор във Франция - затварят и Версай (Видео)

Дворецът "Версай" във Франция е в процес на евакуация след сигнал за бомба, научи Франс прес от полицейски източници този следобед. Сигналът е подаден чрез анонимно съобщение на сайта moncommissariat.fr. Според източника на АФП дворецът няма да работи до края на деня, предаде БТА.

WoW I can t believe it. Versailles is being evacuated due to threats of terroristic acts. #paris #versailles pic.twitter.com/ySRD4xFhgc — Nadia Palesa (@NadiaPalesa) October 14, 2023

NOW - Palace of Versailles in Paris is evacuated. Bomb threat.pic.twitter.com/7YabgZRyU4 — Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2023

По-рано днес и Лувърът обяви, че затваря врати от съображения за сигурност след бомбена заплаха. Службата за комуникации на Лувъра съобщи, че никой не е пострадал и не е имало инциденти. Парижката полиция съобщи, че се извършват проверки в музея.

Припомняме, че Франция обяви най-висока степен на тревога за терористична заплаха. Напрежението в страната расте след атаката с нож от вчера в училище край френския град Арас, която отне живота на учител и рани тежко други двама.

Съвсем очаквано напрежението във Франция расте през последната седмица, особено след атаките срещу Израел. В петък 20-годишен бивш ученик нападна с нож и уби учител в Арас. Във Франция най-големите еврейски и мюсюлмански общности в Европа. Това са над 600 000 души - и евреи, и мюсюлмани.

В петък президентът Еманюел Макрон заяви, че нападението в училище в град Арас, Северна Франция, е резултат от "варварски ислямски тероризъм". Президентът уточни, че полицията е предотвратила още един опит за нападение на друго място във Франция. Очаквайте подробности.