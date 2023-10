Почина актрисата от "Туин Пийкс" Пайпър Лори

Американската актриса Пайпър Лори, три пъти номинирана за награда "Оскар", почина в дома си в Лос Анджелис на 91 години, съобщи Асошиейтeд прес, цитирана от БТА. На българските зрители тя е позната с участието си в телевизионния сериал "Туин Пийкс". Saddened to hear of the passing of Piper Laurie. Such an immensely talented actor. May she rest in peace. pic.twitter.com/qvWLcXuPFP — Shawn Hunt (@realshawnhunt) October 15, 2023

Лори е починала от старост, се посочва в съобщение до агенцията на мениджърката й Марион Розенбърг. В него тя добавя, че Лори бе "отличен талант и чудесен човек". Sad news hearing last night of the death of actress Piper Laurie age 91.

Nominated three times for an Oscar for The Hustler, Carrie and Children of a Lesser God she also starred in the Agatha Christie movie Appointment With Death and on tv in Twin Peaks and The Thorn Birds.#RIP pic.twitter.com/vsQSQmkXYy — Peter Oxley (@oxley264) October 15, 2023

Тя пристига в Холивуд през 1949 г. с рожденото си име Розета Джейкъбс и скоро след това сключва договор с "Юнивърсъл-интернешънъл". Получава сценичното име Пайпър Лори, което не харесва, и поредица от водещи роли във филми, в които се снима заедно с Роналд Рейгън, Рок Хъдсън, Тони Къртис. Известна е с превъплъщенията си в "'The Hustler" ("Играчът на билярд") от 1961 г., "Кери" (1976 г.) и "Деца, забравени от Бога" (1986 г.), за които е номинирана за "Оскар". Играе и в театъра, и в телевизионни сериали като "Туин Пийкс" и "Спешно отделение". Публикува готварски рецепти в "Ню Йорк таймс".