Израел публикува запис на разговор между терористи, че самите те са поразили болницата в Газа

Израелската армия разпространи видеозапис, който според нея доказва, че смъртоносният взрив в болница "Ахли Араб" в град Газа е предизвикан от заблудена палестинска ракета, предаде ДПА.

Преди час IDF публикува кадрите и поясни:

"Неуспешен ракетен изстрел от терористичната организация "Ислямски джихад" поразява болницата "Ал Ахли" в град Газа.

Видеото показва кадри от сградата и паркинга на болницата преди и след нападението. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че липсват характерните кратери, които се образуват при въздушни удари.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Израел обвини за нападението палестинската групировка "Ислямски джихад", а тя от своя страна отрече да има нещо общо с взрива в "Ахли Араб".

Джонатан Конрикус, говорител на израелската армия, заяви пред Си Ен Ен, че ЦАХАЛ разполага със запис на разговор между членове на "Хамас", които обсъждат "неизправност или взрив на ракета", която е паднала в ивицата Газа, съобщава БТА.

След публикуването на горните кадри адмирал Даниел Хагари, говорител на IDF, публикува и аудиозаписа между терористи на "Хамас" и "Ислямски джихад". Двамата говорят за погрешно изстреляната ракета, причинила смъртта на 500 цивилни. Записа (със субтитри на английски език) може да чуете ТУК.

Освен това малко преди инцидента от централната или северната част на ивицата Газа към Израел са изстреляни няколко ракети, които са били регистрирани от израелската радарна система.