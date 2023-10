Евакуираха Олаф Шолц в Тел Авив, делегацията му лежи на самолетната писта заради ракетна атака (Видео, снимки)

Евакуация на самолета на германския канцлер Олаф Шолц се наложи на израелското летище "Бен Гурион" заради ракетни атаки във вторник вечерта, пише Bild.

Снимки и видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват как делегацията, пътуваща с германския лидер, е трябвало бързо да напусне самолета и да се укрие, като легне на пистата, докато Шолц е бил евакуиран в убежище.

"Лично видях експлозии в небето, когато израелската система за противовъздушна отбрана Iron Dome прихвана две ракети", написа Робин Александър, заместник-главен редактор на германския ежедневник Welt.

The German delegation, led by Olaf Scholz, lay on the ground as the air raid siren sounded as they flew out of Tel Aviv



On Tuesday evening, as Olaf Scholz's plane was preparing to leave Tel Aviv for Cairo, an air alarm sounded in the city. The entire delegation was urgently… pic.twitter.com/0xQeoJfaam — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2023

Според Bild Шолц и летящите с него лица са успели да се качат на самолета няколко минути по-късно след допълнителна проверка за сигурност.

Канцлерът посети Израел във вторник, за да изрази солидарността си със страната след бруталната терористична атака на "Хамас" и да намали напрежението в региона, както и да подобри хуманитарната помощ за палестинските цивилни в Газа.

Евакуацията на самолета му се случва точно в момента, в който Шолц планира да излети към Кайро, където в сряда трябваше да се срещне с египетския президент Абдел Фатах Ел-Сиси.

Във вторник вечерта в болницата в град Газа избухна мощна експлозия, при която загинаха повече от 500 палестинци по данни на ръководеното от "Хамас" палестинско министерство на здравеопазването.

"Хамас" обвини израелски въздушен удар, а Израел - ракета, изстреляна погрешно от палестински бойци.

По-рано Шолц отправи предупреждение към Иран и "Хизбула" да не се намесват в конфликта между Израел и "Хамас". "Това би било сериозна, непростима грешка", заяви канцлерът по време на изявления за медиите с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в Тел Авив. Шолц също така подчерта, че сигурността на Израел е неразделна част от държавната политика на Германия и че страната има право да се защитава срещу "Хамас".

Но той отправи и нотка на предупреждение към Нетаняху, че неговите военни трябва да спазват международното хуманитарно право, когато отвръщат на удара срещу "Хамас", пише "Политико".

"Германия и Израел са обединени от факта, че са демократични конституционни държави. Действията ни се основават на закона и реда, дори в екстремни ситуации", заяви канцлерът пред журналисти. Той заяви, че е разговарял с Нетаняху "за начините да се достави хуманитарна помощ на хората в Газа възможно най-бързо".

Израелският премиер на свой ред напомни на германския лидер за нацистките кланета като тези в Бабий Яр в Украйна през 1941 г. "Неотдавнашното кърваво нападение на "Хамас", каза Нетаняху, е "най-тежкото престъпление, извършено срещу евреите след Холокоста".