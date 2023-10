„Хамас“ уби 12-годишна почитателка на Хари Потър, Дж. К. Роулинг реагира

Израел скърби за 12-годишната Ноа от Израел, убита от „Хамас“. Тялото ѝ е открито днес до това на баба ѝ – 80-годишната Кармела, съобщават израелските власти.

Смятало се е, че момичето е отвлечено от терористичната организация след нападението над Израел на 7 октомври.

Детето, което е било с аутизъм, е описано като много мило, забавно и истински фен на Хари Потър. В социалните мрежи беше публикуван призив за помощ Ноа да бъде върната вкъщи.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от החדשות - N12 (@n12news)

След този призив писателката Джоан Роулинг пусна информацията със снимка на момичето в костюм на Хари Потър и написа, че отвличането на деца е подло и напълно неоправдано и се надява Ноа и всички заложници да бъдат върнати скоро при техните семейства.

След официалните публикации от днес, че Ноа е убита под тях се появи коментар: „Можете да докладвате Дж. К. Роулинг, че за разлика от книгите за Хари Потър, в нашата реалност няма магия. Ноа и баба Кармела няма да се върнат”.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 16, 2023

При атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври бяха убити над 1300 души, а близо 200 бяха отвлечени от терористичната организация, предаде bTV.