Климатичните промени оказват влияние и на алкохола

Някои бири ще станат по-горчиви, цените на обичани видове уиски и други напитки ще скочат до небесата - всичко това благодарение на климатичните промени, писа електронното издание Мейл онлайн.

За въздействието на климатичните промени върху природата и човешкото здраве се говори много, но някои по-малко познати последици вече се случват и могат да се усетят от потребителите, докато селското стопанство се опитва също да се адаптира към промените във времето. Макар че ефектът върху лозята, дестилериите и пивоварните е различен, цялата индустрия се опасява, че сушата и недостигът на вода ще въздействат върху производството на алкохол.

Лозарите, особено от региона на Калифорния, поразен от пагубни и повтарящи се горски пожари, се опасяват, че цели реколти ще бъдат белязани от аромат на дим. Вкусът на пепел може да влоши деликатния вкусов профил на доста вина и да направи цели реколти безполезни или непродаваеми, предаде БТА.

"Димът и пепелта, носени от вятъра, могат да повлияят на микробиологията на лозята на много по-голямо разстояние", каза индустриалните анализатори от Sia Partners.

Лабораториите на винарската промишленост бяха наводнени с проби от грозде за тестване след горските пожари в долината Напа през 2020 г. например, заради които около 8 на сто от гроздето за вино бе на загуба.

Но не всичко е обречено и мрачно за винарните - екип от Оксфордския университет откри, че глобалното затопляне поне подобрява качеството на виното в Бордо. Анализ на виното, произведено в прочутия френски винарски регион през последните 50 години, установи, че през последните години с по-топли лета и по-влажни зими винените реколти стават по-добри. Тези условия се очаква да станат по-обичайни заради климатичните промени. Наблюдаваме тенденция по света, че с повишаващото се затопляне вината стават по-силни, каза ръководителят на изследването Андрю Уд. Той добави, че хората като цяло предпочитат по-силни вина, които са по-дълго отлежали и имат по-богат, по-интензивен вкус, повече сладост и по-слаба киселинност.

Друга тенденция от последното десетилетие е, че "винените райони" се местят на север с повишаването на температурите и това принуждава преместването на цели лозя.

Хмелът, използван за производството на бира, захарната тръстика за рома и други важни култури за производството на алкохол също ще усетят въздействието на климатичните промени.

Тази година изследователи от Чешкия университет за природни науки в Прага стигнаха до тревожното заключение, че хмелът вероятно ще става по-слабо горчив заради влиянието на повишаващите се температури върху реколтата. Учените са събрали данни от насажденията от хмел за периода 1971-2018 г. от 90 на сто от европейските водещи региони за отглеждане на хмел в Германия, Чехия и Словения. Хмелът, който придава уникалния вкус на бирата, съдържа алфа киселини, на които се дължи горчивината и качеството на бирата.

В изследването, публикувано в сп. "Нейчър", се посочва, че в сравнение с периода преди 1994 г. хмелът днес започва да зрее двадесет дни по-рано и това намалява съдържанието на алфа киселини. Установено е също, че реколтата от хмел е намаляла с почти 0,22 тона на хектар годишно, а горчивината е намаляла с около 0,6 на сто. С помощта на климатични модели, учените допускат, че реколтата от хмел ще намалее с до 18 на сто до 2050 г., а съдържанието на алфа киселини ще спадне с до 31 на сто дотогава.

Карибската захарна тръстика, използвана в повечето класически видове ром, може да бъде погълната от покачващото се морско равнище и задушена от устойчиви на горещините плевели. Миналия месец изследване на специалисти под ръководството на френски инженер химици от университета на Тулуза съобщи, че се очаква ръст на плевели като Rottboellia cochinchinensis, Ipomea plebeia и Digitaria sanguinalis заради повишаващите се температури. Изпаряващата се прясна вода също ще повлияе зле на производството на захарна тръстика, което ще се затруднява от намаляващия размер на плантациите и покачващото се морско равнище.

Климатичните промени предизвикват хаос в снабдяването на големите производители на уиски със зърнени култури, каза репортерът Браян Фрийдман пред Пи Би Ес неотдавна. Той е автор на книгата "Crushed: How a Changing Climate Is Altering the Way We Drink'" и е установил, че екстремните прояви на климатична несигурност като наводнения, суши, настъпление на инвазивни видове вредители създава големи проблеми и на земеделските стопани, и на производителите на алкохол, които зависят от тяхната продукция.