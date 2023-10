Бившата годеница на Пери: Бе сложен човек, причиняваше ми болка, която не бях изпитвала

Бившата годеница на Матю Пери - Моли Хурвиц, публикува снимка на силуета на актьора в своя Instagram профил. В текста на поста си тя написа, че въпреки дълбоката си обич към него, Пери е бил много сложен човек и й причинявал неописуема болка.

"Той би се радвал, че светът говори за това колко талантлив е бил. А той наистина беше много талантлив. С наближаването на последното събиране на актьорския състав на "Приятели" изгледахме отново сериала заедно. "Бях толкова добър! Виждаш ли каква роля направих!", ми каза той. Превъртахме и изучавахме сцените.

Вазимното уважение и оценка за хумора беше нещото, което ни свързваше. Да бъда с него, когато преоткриваше гениалността си, беше вълшебно. View this post on Instagram A post shared by Molly Hurwitz (@mollyhurwitz)

Но очевидно познавах този човек и по съвсем различен начин. Макар да го обичах по-дълбоко, отколкото можех да проумея, той беше сложен и ми причиняваше болка, каквато никога не бях изпитвала. Никой в живота ми не е имал по-дълбоко въздействие върху мен от Матю Лангфорд Пери. Изпитвам огромна благодарност за всичко, което научих от нашата връзка.

Мати, чувствам облекчение, че намери покой!"