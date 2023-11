Бурята Киърън уби 5-ма в Италия, жертвите й в Европа станаха 12 (Видео, снимки)

Общо 12 станаха жертвите на бурята Киърън в Европа, след като стихията връхлетя италианската област Тоскана и причини наводнения, при които загинаха петима души, предаде Асошиейтед прес. Италия Снимка: Ройтерс

Италианската служба за гражданска защита каза, че за три часа се е излял 200 мм дъжд в района от крайбрежния град Ливорно, като заради пороя реките са прелели. На видеозапис се вижда също как водата отнася най-малко десет автомобила на наводнен път.

За петте жертви съобщи в социалните медии областният управител на Тоскана Еудженио Джани, като публикува и снимки от наводнени райони.

Най-малко трима души са в неизвестност в Тоскана, а един човек е изчезнал в планините в област Венето, северно от Венеция. В други области бе обявена тревога и властите предупредиха, че бурята се насочва към Южна Италия. Италия Снимка: Ройтерс

Общо седем души загинаха вчера при преминаването на бурята Киърън през Испания, Франция, Белгия, Нидерландия и Германия. Бурята разруши жилища, предизвика хаос сред пътуващите и прекъсна електричеството в много домакинства.

С придвижването на бурята бяха засегнати още Пиза и Муджело, където се наводниха болници. В Тоскана жп линиите и магистралите бяха прекъснати, а училищата бяха затворени. Стотици хора бяха блокирани без възможност да се приберат в дома си, включително и около 150 души блокирани в Прато, след като снощи бе спряна жп линия. Италия Снимка: Ройтерс

Кметът на град Прато каза, че е шокиран от силата на наводненията, ударили града през нощта. Рано тази сутрин жителите в района полагаха усилия, за да възстановят щетите.

"Удар в стомаха, болка, която носи сълзи. Но дори и след вечер и нощ на опустошение запретваме ръкави, за да изчистим и да върнем града ни обратно в нормално състояние", написа кметът Матео Бифони в социалните мрежи.

Кметът на Флоренция Дарио Нардела каза пред "Скай Ти Джи 24", че река Арно, която минава през центъра на града, е стигнала първо ниво на тревога, като се прогнозира, че ще достигне най-високите нива по обяд.

"Психологическият страх е голям, предвид че утре е годишнината от наводнението през 1966 г.", каза Нардела, визирайки наводнението, което уби 101 души и повреди или унищожи милиони произведения на изкуството и редки книги. Италия Снимка: Ройтерс

В южната австрийска провинция Каринтия, която граничи с Италия и Словения, вятър и проливни дъждове тази нощ доведоха до спиране на тока, блокирани пътища и свлачища. Около 1600 домакинства останаха без ток тази сутрин, предаде австрийската агенция АПА.

Стихията вече премина през Северна Франция и бреговете на Атлантическия океан, но силните валежи продължиха в някои региони, докато службите за извънредни ситуации възстановяваха щетите от предния ден. Horrific scenes of flooding in Italy last night/this morning....pic.twitter.com/ZcvFE3laEN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 3, 2023

В същото време Корсика, в Средиземно море, бе засегната днес от силни ветрове със скорост до 140 км/час, а за региони в Пиренеите на югозапад бяха отправени предупреждения за наводнения, пише БТА.

Повече от половин милион френски домакинства останаха без електричество вече втори ден, най-вече в западния регион Бретан. Влаковете бяха спрени в няколко района и много пътища останаха затворени.

Френският президент Еманюел Макрон се отправи днес към ударените от стихията региони Бретан, а премиерът Елизабет Борн отпътува за засегнатите части в Нормандия.