Смъртоносен смог в Ню Делхи, училищата затвориха (Видео, снимки)

Въздушен апокалипсис, смъртоносно замърсяване, токсичен смог – това са част от заглавията на новините, които идват от Ню Делхи, Индия. Градът беше погълнат от мъгла от замърсяване, която вече седмица не може да се разсее. Заради отровният въздух някои училища затвориха, а състезателите в Световната купа по крикет са принудени да играят в нечовешките условия. New Delhi's government has shut primary schools and banned polluting vehicles to try to reduce smog.



Smog in the Indian capital is usually worst in the winter when cool air traps smoke from nearby crop burning.



More videos: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/yf3jrYoxxH — Sky News (@SkyNews) November 3, 2023

„Това е спешна ситуация“, заяви министърът на околната среда в Индия. Смъртоносен смог в Ню Делхи СНИМКА: Ройтерс

В Ню Делхи живеят повече от 30 милиона души, а градът традиционно е на върха на класациите за отровен въздух в световен мащаб. Там нивата на фини прахови частици често достигат повече от 30 пъти над нормата, посочена от Световната здравна организация за безопасна. Смъртоносен смог в Ню Делхи СНИМКА: Ройтерс

Според различни изследвания средната продължителност на живота на жителите в Ню Делхи се съкращава с около 12 години заради мръсния въздух. Смогът е толкова отровен, че люти на очите и при вдишване, предаде bTV. Morning Visual from IGI T3, New Delhi where the sky meets the city hidden behind a veil of pollution. 😷#NewDelhi #pollution #Smog https://t.co/1nKAC0bfSm pic.twitter.com/xRBZhKkWfi — अभीत संगोत्रा 🇮🇳 (@abheet20) November 3, 2023