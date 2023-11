Обвиниха 4-ма, откраднали златна тоалетна за близо 6 млн. долара от английски дворец

Четирима мъже бяха обвинени за кражбата на златна тоалетна, оценена на почти 6 млн. щатски долара, от дворец в Южна Англия, където е била изложена през 2019 г., съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тоалетната е била в изложбата на италиански концептуалист в двореца "Бленъм", който е в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Тя е замислена като сатира за прекомерното богатство. Four men charged over gold toilet theft at Blenheim Palace after £4.8 million art installation vanished from Winston Churchill's birthplace https://t.co/kjPSJDJKhw — LBC (@LBC) November 6, 2023

Джеймс Шийн, който е на 39 години, е обвинен за кражба и трансфер на незаконно имущество.

Тримата други обвинени - Майкъл Джоунс, Фред Доу и Бора Гукук, също са на по 30 години.

Крадците са влезли с взлом на територията на двореца около пет часа сутринта. Те са се придвижвали с два автомобила. Не беше уточнено дали тоалетната, наречена "Америка", е намерена.

Дворецът "Бленъм" е родно място на Уинстън Чърчил. Той е негов наследствен дом.

Тоалетната преди това е била в изложба в музея "Гугенхайм" в Ню Йорк.